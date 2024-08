Mirtha Legrand: “Alberto Fernández fue violento conmigo me dijo de todo”

Mirtha Legrand se refirió a la situación del expresidente Alberto Fernández, acusado por su esposa de golpeador expresó: “Es denigrante para una mujer que le pongan un dedo encima. De esto no se vuelve.

Se le han puesto todas las mujeres del país en contra de él, se le puso el mundo femenino en contra.

A mí me da vergüenza. Conmigo siempre fue muy violento, pero por supuesto que no me va a pegar.

Cuando yo tiré la primicia de que le había pegado una trompada a un jubilado en un restaurante, él me llamó y me dijo de todo. Me insultó de arriba a abajo”, dijo en La Noche de Mirtha (El Trece).