Mujeres de Rawson recibieron la visita de precandidatos del Frente de Todos

Marita Benavente, Marcelo Trujillo y Noelia Tortarolo dialogaron con mujeres que realizan tareas de acción social en barrio Malvinas Argentinas

Precandidatos del Frente de Todos acompañaron a mujeres del barrio Malvinas Argentinas en Rawson que tienen un merendero. Marita Benavente, Marcelo Trujillo, Noelia Tortarolo dialogaron con vecinos sobre sus preocupaciones y como desarrollar soluciones en conjunto para el bienestar de la comunidad.

”El amor que hay en estas paredes, es algo maravilloso. Por eso es decirles infinitamente gracias por la tarea que realizan a diario, es inspiradora. Detrás de todo ese amor que ponen a diario está el espíritu de este espacio. Porque acá tienen compañeras y compañeros que no las van abandonar. Así como este gobierno nunca las abandonó, en plena pandemia no saturamos el sistema de salud porque trabajamos día y noche para planificar y estar preparados. Estamos construyendo 8 hospitales, haciendo rutas para mayor accesibilidad y toda la infraestructura para la conectividad virtual. Tantas acciones que ayudaron a no cayéramos en la desesperación. Ese es el espíritu del Frente de Todos, que cuando ve una necesidad no se queda de brazos cruzados. Se pone a trazar lazos y ver cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas” manifestó Benavente.

Otra de las mujeres presentes fue la presidenta del consejo deliberante de Chimbas, quien ante las vecinas dijo, ”queremos agradecerles por recibirnos hoy acá y ver el amor que le ponen a cada acción para ayudar a la comunidad. Pero sobre todo agradecerles por escuchar a los vecinos, porque nosotros debemos escucharlas a ustedes para ver como podemos solucionar eso que les preocupa. Para eso estamos acá y para eso queremos estar en el congreso, para defenderlas y a través de ustedes a cada niño y niña que viene a este merendero. El esfuerzo que hacen día a día es en el que nos vamos a inspirar para poner la misma energía y pasión en nuestra tarea que es representarlas”, expresó Noelia Tortarolo ante las presentes.

Por su parte Marcelo Trujillo agradeció la posibilidad de poder dialogar con los vecinos y ver el trabajo que se realiza en el vecindario, ”veo la emoción de mis compañeras y tal vez no puedo dimensionar toda la energía y pasión que ponen a diario en este merendero y con la comunidad. Pero para eso también estamos para poner el hombro cuando es necesario, para acompañar, escuchar cuando es necesario y siempre dispuesto a cualquier solución que podemos brindar. Porque al igual que ustedes no vamos a descansar y vamos a seguir trabajando para salir adelante” puntualizó el precandidato.

Los precandidatos estuvieron acompañados por Pablo García Nieto.