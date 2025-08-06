Murió Mario Agüero, Campeón del Mundo con el Hockey Sobre Patines

Fue uno de los integrantes del equipo argentino que ganó el primer Campeonato Mundial de Hockey Sobre Patines en 1978 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Mario Agüero, una leyenda del hockey sanjuanino y mundial falleció este miércoles a los 68 años.

Agüero también se destacó a nivel internacional jugando en el hockey de Italia, España, Portugal entre otros paises. También fue técnico de Concepción Patín Club del equipo femenino que se consagró campeón bajo su mando. Su vida siempre estuvo ligada al hockey sobre patines, por una dolencia física tuvo que colgar los patines y dedicarse de lleno a su empresa constructora.

Los restos de Mario Agüero están siendo velados en cochería municipal de capital ubicada sobre calle avenida Rawson de 8 a 15 horas.