Gran cierre del Torneo de Futsal en la Unión Vecinal del Barrio San Ricardo

Con una jornada cargada de finales, culminó el Torneo de Futsal organizado en la Unión Vecinal del Barrio San Ricardo, un evento que reunió a 336 jóvenes jugadores distribuidos en distintas categorías formativas y en rama femenina.

El certamen contó con la participación de cuatro instituciones: el anfitrión San Ricardo, Club del 7, Halcones de Marianita y el Club del Barrio Las Garzas.

Cada institución presentó seis equipos en las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y femenino, brindando un marco competitivo e inclusivo para todas las edades.

Los resultados finales dejaron a Las Garzas como el club más laureado, consagrándose campeón en cuatro categorías: Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 15. Por su parte, el local San Ricardo festejó en Sub 7 y en la rama femenina.

Resultados finales por categoría:

• Sub 7: San Ricardo 3 – Club del 7

• Sub 9: San Ricardo 2 – Las Garzas 2 (penales 2-3)

• Sub 11: San Ricardo 2 – Las Garzas 4

• Sub 13: San Ricardo 2 – Las Garzas 2 (penales 2-3)

• Femenino: San Ricardo 6 – Club del 7

Este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social del barrio y promueven la práctica deportiva desde temprana edad, generando espacios de contención, pertenencia y crecimiento para los más chicos.

Desde la organización destacaron el esfuerzo conjunto de las instituciones participantes y la colaboración de la unión vecinal del barrio San Ricardo,