Nahuel Pennisi estrena “El circo de la realidad” apertura de la película protagonizada por Florencia Peña

El artista argentino Nahuel Pennisi presenta su versión de “El circo de la realidad”, nuevo single y videoclip.

Esta canción que será la apertura de la película “La panelista, el circo de la realidad” protagonizada por Florencia Peña y gran elenco, bajo la dirección de Maxi Gutiérrez, y que llega a los cines hoy, 5 de agosto.

“Esta canción, del cantautor español Pedro Guerra, me llegó a través de mi compañía Sony Music, que me propuso hace mi versión. Hice los arreglos y la grabé con dos músicos que siempre me acompañan. Fue una muy linda experiencia y estoy muy agradecido a la producción y al elenco de ‘La panelista’ por esta posibilidad de ser parte de este proyecto. Está muy bueno esto de darle mi impronta a una canción que no es mía”, expresó Nahuel.

A fines del 2020 Pennisi presentó “Renacer”, su flamante tercer álbum que ganó el viernes pasado el Premio Gardel como “Mejor álbum folklore alternativo”. De este álbum se desprende su single “Mundo” junto a Abel Pintos, y una colección de trece canciones que combinan producciones propias y originales, con algunos clásicos de la música latinoamericana.

Además del track con Abel, Pennisi ya había adelantado las emotivas canciones “Compañera”, “Vuelve” y “Universo paralelo”. Gran parte del álbum cuenta con la producción del reconocido Julio Reyes Copello (Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer López, Kanny García, entre otros) e incluye la participación de grandes músicos en estudio. Actualmente todos los miércoles a las 20hs en su canal de Youtube Nahuel estrena capítulos donde cuenta en primera persona el detrás de cada canción y el proceso de este álbum.

Sobre este álbum, dice Pennisi: “Renacer es la palabra que me representa hoy. Aprendí mucho en este tiempo, en este proceso. El nacimiento de mi hijo, el impulso que le dio a mi carrera ganar en Viña del Mar, son cosas que me han cambiado. Siento que he renacido en varios sentidos”.

En paralelo a recibir el Premio Gardel y anunciar su participación en la cortina de la película Nahuel participó como co-coach de la Voz Argentina junto a Ricardo Montaner, participación que se pudo ver recientemente en la pantalla de Telefe.



A continuación, les compartimos este estreno: