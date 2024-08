No descartan que el diputado de Misiones prófugo y su hermano formen parte de una red de pedofilia

Germán y Sebastián Kiczka son intensamente buscados. Sospechan que pudieron haberse fugado del país a través de un paso fronterizo ilegal.

Germán Kiczka permanece prófugo de la Justicia luego de que haya fracasado su intento de detención en la noche del jueves pasado, tras su desafuero en la Cámara de Diputados de Misiones. Mientras el Juez Penal 4 de Apóstoles, Miguel Ángel Faria, ya le hizo el pedido de captura internacional a Interpol, ya que no descarta que tanto el legislador como su hermano Sebastián se hayan fugado del país a través de un paso fronterizo ilegal; los investigadores no descartan que ambos formaran parte de una red de pedofilia internacional.

Fuentes judiciales le explicaron a Infobae que, “en principio, la premisa es que ambos no formaría parte de una red de pedófilos internacional, pero no podemos dejar de lado esa hipótesis”.

Así, los investigadores intentan determinar los lazos de los hermanos Kiczka en el marco de la causa mientras se procura determinar hacia dónde escaparon: caída la pista de que se escondían en la casa de unos familiares en Apóstoles, al Sur de Misiones, y sin registros de salidas del país en Migraciones, la “permeabilidad” de la frontera permite inducir que podrían haber cruzado los límites argentinos.

Por ejemplo: Garruchos, en Río Grande Del Sur de Brasil, queda a menos de 40 kilómetros, y la ciudad paraguaya de Encarnación, a una hora y cuarto de viaje; ir hasta Tomás Gomensoro, en Uruguay, en coche es como un viaje a la Costa Atlántica (unos 400KM).

Hay que recordar que el diputado provincial por el partido Activar, que es liderado por Pedro Puerta -hijo del ex gobernador y efímero presidente de la Nación Ramón Puerta-, tuvo tiempo para huir, al menos, 48 horas: la Legislatura de la provincia de Misiones le quitó recién este jueves pasado, y por unanimidad, los fueros durante la sesión a pedido de Faria, quien el martes había emitido la orden de detención de los hermanos Kiczka.

El pedido de arresto fue luego de que les encontraran en varios dispositivos electrónicos archivos MASI (Material de Abuso Sexual Infantil), que incluyen actividad sexual, de incesto y zoofilia con niños.

En concreto, hace varios días que a ninguno de los hermanos Kiczka se los vio en los lugares por los que se movían habitualmente.

“Yo soy gente de bien, soy transparente, no tengo nada que esconder”, decía sin titubear hace dos semanas Germán Kiczka durante una entrevista con un medio local, a donde asistió luego del último allanamiento realizado en su domicilio para dar su versión de los hechos y asegurar su inocencia en la causa.

En un reportaje con el canal Misiones Cuatro, lanzó: “Jamás me respaldé en los fueros, ni mucho menos. Inmediatamente, me puse a disposición. Considero que es sumamente importante colaborar con la investigación y que se llegue a la verdad absoluta de todo esto y yo soy el que más me urge”.

El diputado era observado de manera especial desde que se abrió todo lo que se encontró en el domicilio en el que viven su padre y su hermano, en la ciudad de Apóstoles: se halló una computadora del diputado y, tras el análisis correspondiente del dispositivo, se estableció que compartió y descargó material de abuso sexual infantil.

A todo esto, el 6 de agosto pasado, en la casa del diputado se secuestraron un teléfono celular, un pendrive y una computadora personal, que se sumó a la secuestrada en febrero. También se hallaron en esos dispositivos archivos con material pedófilo, zoófilo y de incesto, aunque todavía se aguardan los informes.

Al mismo tiempo, en un nuevo allanamiento en la casa de los familiares del diputado, las fuerzas de seguridad secuestraron revistas y juguetes sexuales, que serán analizados junto a otros elementos reunidos allí y que pertenecerían al hermano del presidente de Activar.

Los peritos que se adentraron en los dispositivos de los Kiczka encontraron fotos, videos y chats con aberraciones de una perversión extrema. Infobae accedió al documento de 14 páginas firmado por el juez del caso, donde explica lo que se encontró. Muchas de las descripciones del material encontrado, son irreproducibles.

Al legislador provincial que perdió los fueros le secuestraron una notebook marca Acer. Según el informe, en ese dispositivo se encontraron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que, según lo que expresa la misma en el video,tenía 16 años”.

Además de “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años”.

El legislador utilizaba la aplicación eMule, un programa popular años atrás para compartir todo tipo de archivos: “El usuario ´German´ tenía la carpeta llamada ´incoming´ y allí dos sub carpetas creadas con los nombres ‘Nueva carpeta’ y ‘Nueva Carpeta 2′”. En su interior se pudieron visualizar los archivos en cuestión. Además de la computadora, se analizó también un celular utilizado por el hermano del diputado: también se encontró material sumamente comprometedor.

Luego, los peritos se toparon con los chats de WhatsApp del hermano del legislador, tal vez, tan graves como los videos mismos.

Fuente: Infobae