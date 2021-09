Nos quedará algo de nuestro pasado

Mgtr. Arq. Jorge COCINERO RAED Presidente ACCODEPAS (Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino. )Profesor Universitario U.N.S.J.

Mgtr. Arq. Jorge Cocinero Raed

Vivimos momentos sumamente acelerados, intentando siempre poner en boga algo de nuestro pasado, sin ser tomado con el valor y la relevancia que representa.Hoy parece que nada importa, que solo intentamos poner en relieve cuestiones para darle un ultimátum de existencia.Con gran alegría nos enteramos en un primer momento, por los medios de comunicación, que el edificio del Poder Judicial no se realizaría en el predio donde se encuentra la actual Bodega del Estado; trasladando la propuesta hacia otro destino por los altos costos que representa emplazarlo en el lugar. Una decisión que solo fue analizada desde un punto de vista financiero, sin tener en cuenta el destacado espacio patrimonial que significa, por ser un auténtico emblema propio del valor y de la trascendencia que adquirió en un momento de nuestra historia, signado por una economía provincial en pleno apogeo. Pero de esto hablaremos en otra oportunidad para otorgarle la importancia que merece.Hoy vemos con asombro, que se toma la decisión de expropiar el terreno donde se encuentra uno de los chalets más emblemáticos de la provincia (Chalet Graffigna) y la antena de la tradicional LV1 Radio Colón.Quien no identifica a esa antena. Es parte de nuestro paisaje y de nuestra identidad, con sus 216 mts. de altura, una de las antenas más altas de Argentina, que se convirtió en un ícono de nuestro San Juan. Fue inaugurada el 20 de diciembre de 1942, siendo su madrina Beatriz Graffigna, la última nieta que acababa de nacer el 16 del mismo mes.Lleva el nombre de Colón en alusión a Santiago Graffigna Longinotti, que llegó a América en 1870, en un barco llamado Cristóforo Colombus. La antena está muy próxima a cumplir los 80 años de existencia. Hoy se la mira con desprecio…. es una vieja antena en desuso, no sirve para nada. Se trata de imponer un proyecto que en realidad fue concebido para otro sitio; sin tener en consideración los valores patrimoniales que pasan a ser condicionantes del proyecto y que están resguardados por Leyes Provinciales y Nacionales. De lo contrario caemos a épocas neoclásicas donde lo único que prevalecía es el estilo y no importaba el lugar, con la diferencia que este lugar está lleno de significados. No dramatizamos (chillamos) como algunos dicen, solo nos interesa defender y conservar el Patrimonio Sanjuanino para que las futuras generaciones cuenten con una historia y con un legado.Al patrimonio se lo resguarda, no se lo manipula, ni se lo aniquila; necesitamos respetarnos como pueblo, por lo que fuimos, por lo que somos. Por lo que seguirá siendo en la memoria colectiva de una provincia, que su historia parece no querer preservar.Sufrimos las consecuencias lamentables de la propia naturaleza. No necesitamos ser devastados por el accionar humano.