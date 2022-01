Nuevas disposiciones de aislamiento

Las disposiciones para la provincia de San Juan, que comenzaran a funcionar desde el día 12 de enero de 2022, son las siguientes:

AISLAMIENTOS:

Persona con Covid 19, confirmado por test diagnostico (test de antígeno o PCRrt) o por criterio clínico epidemiológico

1- Con vacunación completa (2 o 3 dosis de acuerdo al tiempo transcurrido desde la última dosis recibida) 7 días de aislamiento, más 3 días de cuidados especiales. PARA EL ALTA NO SE REQUIERE TEST DIAGNOSTICO.

2- Con vacunación incompleta o no vacunado: 10 días de aislamiento. PARA EL ALTA NO SE REQUIERE TEST DIAGNOSTICO.

Persona Contacto Estrecho de caso confirmado

– Con síntomas: se considera CASO CONFIRMADO por criterio clínico epidemiológico, NO DEBE REALIZAR TEST DIAGNOSTICO. Aislamiento igual a persona con Covid 19 confirmado.

– Asintomáticos:

1- Con vacunación completa (2 o 3 dosis de acuerdo al tiempo transcurrido desde la última dosis recibida)

 NO SE AISLA, mantiene cuidados especiales.

2- Con vacunación incompleta o no vacunado: 7 días de aislamiento, mas 3 días de cuidados especiales PARA EL ALTA NO SE REQUIERE TEST DIAGNOSTICO.

Cuidados Especiales: Utilizar el barbijo de forma apropiada, es decir, bien ajustado, tapando mentón, boca y nariz de forma permanente en ambientes cerrados o abiertos donde haya otras personas; mantener distancia social (mayor a 1.5 mt); evitar ingerir alimentos junto a otros compañeros, y extremar los cuidados ante la presencia de una persona con factores de riesgo. Mantener los ambientes ventilados, No concurrir a eventos masivos ni reuniones sociales

