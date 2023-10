Octava Sesión: homenajearon a Juan José Chica

Durante el comienzo de la Octava Sesión del período ordinario que arrancó a las 9.48 horas de la mañana, la Legislatura realizó un homenaje en memoria del diputado recientemente fallecido Juan José Chica.

La sesión estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, quien solicitó al cuerpo presente hacer un minuto de silencio. Estuvo presente en la ocasión su hijo Jorge Chica, toda su familia y amigos.

Luego, la diputada Florencia Peñaloza pidió la palabra para referirse al legislador y expresó “en honor al cariño y a la huella que dejó Juan José en este recinto quiero primero darle mis condolencias a su familia y amigos pero sobre todo reconocer, como dijo ese día el gobernador de la provincia, la huella que lo va mantener vivo en esta provincia”.

Seguidamente, dijo que “Juan José fue de esos hombres y mujeres de la historia de nuestro San Juan que desde lo político, lo deportivo y lo sindical nos ha marcado la historia y nos va a marcar la raíz y el camino a lo largo de nuestras vidas. Los que estamos acá, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos que, de alguna u otra manera han sido capaces y han podido tener algunos derechos, esos derechos laborales que tanto hemos luchado, venían de la mano de hombres como Juan José. Entonces creo que es digno de reconocerlo en este recinto por todas esas luchas sindicales, políticas, sociales y sobre todo el compromiso humano de hacerlo por todo nosotros. Por la solidaridad para su pueblo y para sus trabajadores que hoy lo van a mantener vivo en la historia de San Juan y la historia sin duda de la Argentina. Mis condolencias a Coqui y a toda su familia y el reconocimiento para Juan José”.

Después, la legisladora Graciela Seva se dirigió también al cuerpo y a su familia presente y dijo que “siento que Juan José como dijo la diputada Peñaloza ha dejado una huella. Hasta que su salud le permitió hemos compartido en este recinto, en este cuerpo legislativo, reuniones, conversaciones que permitían el abrazo fraterno de Juan José. Talvez una sonrisa, una sugerencia, un consejo, como no nos va a dejar una huella. Hay que rendir homenaje a nuestro compañero porque para nosotros, los justicialistas, Juan José marcó huella, fue amigo, compañero y fue un hombre de bien, de esos que dejan la vida al servicio de una causa. Juan dejó la vida al servicio de la causa justicialista, y acompaño a sus compañeros, a los trabajadores, porque él fue un laburante sin descanso hasta sus últimos días”.

A continuación, sostuvo que “hablar de Juan José Chica es hablar de un hombre con fuertes convicciones, mucho compromiso y dedicada su vida a lo que él estaba convencido y a sus pasiones que tenían que ver con el deporte. Esa pasión que tenía por el fútbol, por el ciclismo, y también como hombre político, porque también tuvo un rol preponderante cuando le tocó estar sentado en bancas nacionales como diputado, y también como diputado provincial. Hablo de estas sentidas palabras porque tuve mucho tiempo el placer de compartir con Juan la vida del trabajo. Fui testigo de cuando se puso a la cabeza la lucha de los trabajadores en aquellos momentos espantosos que pasó San Juan con la política de privatizaciones y nos tocó en servicios eléctricos. Juan luchó con nosotros, pudo sacarnos adelante a 700 trabajadores en la época más espantosa que le tocó vivir sobre todo al Sindicato de Luz y Fuerza. No fue menor que durante 35 años Juan José estuviera legitimado en el sindicato más importante que tiene la Argentina y San Juan. También quiero destacar que, hace muy poco tiempo hacia el principio del 2023, dejó ese legado a una mujer, porque toda la vida reconoció el trabajo de las mujeres. Reconoció a la mujer que se desempeñaba en la política. Fue una persona que acompañó a los trabajadores pero no desde el sillón, tengo presente verlo cuando recorría la empresa y sabía cuáles eran las necesidades de los trabajadores, quienes tenían problemas y quienes no”.

Para concluir, la diputada Seva manifestó “creo que el justicialismo, el sindicalismo sanjuanino, ha perdido uno de los hombres de bien, por eso mi pequeño homenaje y decirles que sin dudas va dejar una huella, va quedar en la historia y simplemente un adiós, un hasta siempre señor diputado Juan José Chica”.

A su turno, el diputado Horacio Quiroga habló en el mismo sentido y señaló que “con tanta justicia y claridad están remarcando que el compañero Juan José ha dejado huellas, le pido dos minutos para manifestarme orgulloso como ciudadano sanjuanino y argentino de haber tenido la posibilidad de conocer a un sindicalista de la envergadura de Juan José Chica”.

“Seguramente todos quienes estamos presente aquí vamos a dar fe que uno puede desaparecer de la vida terrenal pero si ha encarnado con su vida las ideas que le han dado orientación de sentido a su proceder difícilmente muera. No muere, es una semillla, es un testimonio, para que germine en mil futuras flores, porque un hombre que ha tenido la multidimensionalidad e incidencia desde su genuino hacer, desde su simpleza y sus contundentes convicciones, se transforme para muchos de nosotros que, no siendo del partido Justicialista, lo hemos venido a conocer en su compromiso de lucha. Luego, Dios ha querido que tuviese la oportunidad de conocerlo personalmente y ahí también descubrí a un sabio compañero que hablaba más con la mirada y con el testimonio de vida que traía sobre sus hombres hasta estos días que en la verbalización de alguna u otra cosa”, expresó Horacio Quiroga.

Posteriormente, cerró su discurso “quiero poner de relieve que personalmente y en nombre del bloque Frente Grande Unidad Ciudadana a este hombre de la política, a este sindicalista comprometido con los trabajadores, a ese pequeño gigante, nosotros le rendimos homenaje por las convicciones ideológicas y políticas que recién Graciela ponía de relieve, en el sentido de estar más de tres décadas al frente de un Sindicato como Luz y Fuerza que tiene una historia combativa que enorgullece las mejores páginas de la historia política y cultural de San Juan y este país”.

También, habló el legislador Edgardo Sancassani quien manifestó en lo personal y en nombre del bloque lo siguiente “quiero darle mis condolencias y rendirle homenaje a Juan José Chica que lo conocí hace cuarenta años desde los albores de la democracia que sin duda uno eligió de vocación la actividad política. Hay un paralelismo entre él, nada más que la dedicación mía fue pura y exclusivamente la actividad partidaria, la militancia, y cumplir funciones del Estado pero Juan José no solamente participó en la vida política sino esencialmente en la vida deportiva de la provincia de San Juan, que es donde creo yo que dejó sus marcas más profundas. En cuanto al ciclismo, dedicó muchos años, llevó a estar en los primeros lugares, no solamente de Argentina sino del mundo, a la provincia de San Juan. La vuelta de San Juan ha sido importante en el mundo y estar a las alturas de las circunstancias, pero también en la parte del fútbol como presidente del Club San Martín, fue un dirigente completo”.

Más adelante, el diputado Sergio Miodowsky, como presidente del interbloque Con Vos y Junto por el Cambio acompañó a Jorge Chica en el dolor y sostuvo que “Juan José Chica fue un gran diputado, un gran dirigente sindical, deportivo y en esta casa que es de pluralidad de ideas siempre posibilitó el intercambio coherente, respetuoso, sincero de ideas, más allá de pertenecer a distintos espacios políticos, creo que ha sembrado un legado en todos nosotros, en todos quienes lo conocimos. Dio mucho por San Juan, dio mucho por el deporte, por los trabajadores y creo que eso es lo que queda en las personas cuando no estamos”.

Por otra parte, el legislador Eduardo Cabello expresó emocionado que “no es fácil referirse a la partida de un amigo. He escuchado atentamente lo que ha dicho cada diputado preopinante y uno se llena de satisfacción, de orgullo de venir de una rama del peronismo, del justicialismo, que nos enseñó a vivir una calidad de vida diferente. Nosotros somos una raza rara, nos unimos como familia, nuestros hijos han pasado la mayoría los cumpleaños, los festejos, quizás hasta la noche buena las pasaban en el sindicato, tenía que laburar. Me es difícil, no pude estar por el trabajo el día que lo despidieron. La verdad que no tenía pensado hacer esto porque sabía que me iba a emocionar. Juan debe ser de los últimos del sindicalismo que marcó, que dejó huellas. Fue un tutor, fue una persona que a pesar de pensar diferente a vos era muy solidario. Una persona que nunca te cerró las puertas sin haberte escuchado, que daba el consejo. Yo soy parte de una línea que hombres como él, aprendimos esas cosas que ellos hicieron grande, que no solamente trabajaron para donde le tocó servir al justicialismo que fue el sindicalismo sino para la sociedad toda. Juan en su visión y capacidad debe ser el único dirigente sindical que le abrió las puertas a toda la sociedad sanjuanina con todo lo que él hizo a través de su querido Luz y Fuerza”.

“Él de nosotros no se va ir nunca, él con nosotros va estar siempre, y el día martes, en el día de la Lealtad, nosotros vamos a honrar su memoria poniéndole su nombre a un salón de la CGT que permanezca en la historia. Esa apertura que tuvo Juan nos ha permitido a muchos aprender y caminar en esa cultura del trabajo y en esa cultura social. La huella que él ha dejado dice todas las palabras que nosotros no vamos a poder realmente decir, el tiempo nos va a mostrar con respecto a todo lo del sindicalismo a través de Juan José Chica pudo hacer en San Juan” concluyó Eduardo Cabello.

Por último, el diputado Juan Carlos Abarca manifestó que “quiero comenzar diciendo que me tocó despedir a ese compañero, a ese amigo, desde acá, desde su Casa que es la Legislatura provincial, que fue parte de su casa. Él siempre tenía el corazón puesto lo que fue el deporte, lo que fue el gremio pero en esta partida estaba participando de forma activa acá junto a nosotros. Era parte de nuestro bloque Justicialista. Juan José fue en la parte gremial, sindical, en la parte política y deportiva, un gran hombre. Un hombre que dijeron acá que ha dejado grandes huellas en todas estas áreas pero también ha dejado un legado muy importante, ha dejado a su familia, a sus hijos que hoy nos acompañan. Juan José Chica seguirá viviendo en el corazón de muchos sanjuaninos porque siempre ha extendido la mano, porque siempre estuvo al lado de cada uno que lo necesitaban. Siempre estuvo presente de una manera u otra. Vamos a estar recordándolo siempre entre nosotros y muchos sanjuaninos lo tendrán presente en sus corazones. Hasta siempre Juan José”.

Para finalizar, el vicegobernador Gattoni propuso realizar un fuerte aplauso de pie para concluir el homenaje.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Facundo Ribeyrolles- Edición: Mario Contreras