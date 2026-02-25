Ordenar, optimizar y ejecutar
En las plazas del B° Santo Tomás avanza una intervención integral que responde a una lógica basada en la eficiencia y la mejora continua.
Veredines para ordenar la circulación, iluminación LED, riego por goteo para una administración responsable del agua y juegos con piso antigolpe forman parte de esta mejora.
Es infraestructura que reorganiza el espacio público y optimiza su funcionamiento.Procesos claros, ejecución concreta y resultados visibles.
Sigamos haciendo, sigamos construyendo.Santa Lucía es el mejor lugar para vivir.