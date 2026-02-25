Ordenar, optimizar y ejecutar

EL REPORTERO 25 de febrero de 2026
En las plazas del B° Santo Tomás avanza una intervención integral que responde a una lógica basada en la eficiencia y la mejora continua.

Veredines para ordenar la circulación, iluminación LED, riego por goteo para una administración responsable del agua y juegos con piso antigolpe forman parte de esta mejora.

Es infraestructura que reorganiza el espacio público y optimiza su funcionamiento.👉Procesos claros, ejecución concreta y resultados visibles.💪🏻

Sigamos haciendo, sigamos construyendo.💪🏻Santa Lucía es el mejor lugar para vivir. 💪🏻🌿

