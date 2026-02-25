Entrega de Resolución de interés del Congreso Federal de Guías de Turismo

En la mañana del miércoles 25 de febrero, el diputado Enzo Cornejo recibió a integrantes del comité organizador del Congreso Federal de Guías de Turismo de la República Argentina, que se realizará en la provincia de San Juan del 28 al 31 de mayo del presente año.

La delegación estuvo encabezada por su presidente, Ubaldo Hidalgo. Durante el encuentro, dialogaron acerca de las características, el alcance y las actividades previstas para el congreso.

En la ocasión, el legislador hizo entrega de la Resolución que declara de interés cultural, educativo y turístico el 41º Congreso Federal de Guías de Turismo de la República Argentina.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Foto: Mario Contreras