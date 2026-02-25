Inicia la inscripción para el registro de estudiantes que trabajan y/o tienen personas a cargo

A partir del 16 de marzo podrá acceder la comunidad estudiantil de todas las unidades académicas de la UNSJ.

Desde el día 16 de marzo del 2026 comienza la inscripción de los/as estudiantes en el Registro de Estudiantes que Trabajan y/o tienen Personas a Cargo (RETYPAC), en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan.

El RETYPAC es un registro donde figuran los/as estudiantes que trabajan o tienen personas a cargo, situación que les otorgan algunos derechos como:

– Prioridad en la elección de las comisiones de asignaturas.

– Posibilidad de cambio de comisión para adaptarse a horarios de trabajo o cuidado de personas a carga.

– En ausencia de comisiones compatibles, se facilitarán alternativas formativas.

– Acuerdo con los/las profesores/as para realizar actividades evaluativas de manera individual si estas son grupales y no puede participar.

– Justificación de tardanza de hasta treinta minutos en actividades obligatorias.

– Acceso a evaluaciones alternativas acordadas con los/las profesores/as en caso de no poder asistir a las programadas, asegurando el número de instancias de evaluaciones…

Las personas interesadas en inscribirse en este registro lo deben hacer en el siguiente enlace y esa información será trabajada en cada unidad académica conforme a las disciplinas que tiene a su cargo.

Para darse cuenta de alta en el registro, el/la estudiante debe Ingresar al Campus Virtual de la UNSJ y en la lupa de la parte superior buscar el Registro, descargar la Declaración Jurada (DDJJ), completarla y firmarla. O escanear/guardar la DDJJ en formato PDF. El sitio solicitará cargar la DDJJ (extensión PDF). Posteriormente las personas podrán modificar sus datos accediendo a su cuenta.

Una vez registrado/a deberá presentar Solicitud de DDJJ y la DDJJ firmada en Mesa de Entrada para ser archivada como respaldo.

La actualización de la condición de cada estudiante será cada 6 meses, caso contrario perderá todo derecho al régimen además, se debe presentar documentación adicional que certifique trabajo y/o tareas de cuidado.