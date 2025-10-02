Orrego caminó Pocito junto a los candidatos del Frente XSanJuan y destacó la importancia de la obra pública

El gobernador y líder del espacio político dialogó con los vecinos del barrio El Carrerito y alrededores junto a Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo. Resaltó el valor de la recientemente inaugurada Calle 5.

El gobernador Marcelo Orrego ratificó su activa participación en la campaña para las elecciones legislativas y acompañó a los candidatos de la lista XSanJuan en una caminata por el departamento de Pocito. La actividad se centró en el barrio El Carrerito y sus alrededores, donde el mandatario y los postulantes al Congreso mantuvieron un diálogo cercano con los vecinos, para conversar sobre sus inquietudes y pedidos.

La jornada comenzó en la tarde del jueves en la esquina de Calle 5 y Vidart. Allí, Orrego se unió al candidato a diputado nacional en primer término, Fabián Martín; la candidata en segundo término, Laura Palma; y el postulante en tercer término, Federico Rizo. Juntos, recibieron numerosas muestras de apoyo durante todo el recorrido y reforzaron su compromiso de gestionar con cercanía y presencia en el territorio.

En su recorrida, Orrego expresó que “la verdad que siempre es fundamental poder transitar por distintos departamentos de San Juan, en este caso particular, por este querido departamento de Pocito, para llevarles la propuesta, presentar a nuestros candidatos, tener ese contacto cara a cara que es tan importante con los vecinos”.

Y subrayó que “para que los sanjuaninos podamos seguir haciendo, que podamos seguir apostando a este proyecto, es muy importante que vayan a votar, que no sea una elección más. Necesitamos legisladores en el Congreso para después tener la oportunidad de defender los intereses de los sanjuaninos. Y para un gobernador también es muy importante poder contar con legisladores que respondan a este proyecto provincial para poder conseguir cosas y poder defender los intereses de los sanjuaninos con mucha más fuerza”.

Durante la caminata, Orrego resaltó el valor del contacto directo con la gente. “Es muy importante el cara a cara, eso es imprescindible. Conocer de primera mano cómo va la provincia, las cosas que estamos desarrollando, qué nos falta, porque también nos faltan cosas. Pero lo más importante de todo es poder estrechar la mano a un vecino, darle un beso a una señora, escuchar. Siempre escuchando se logran cosas valiosas”, expresó en su charla con los pocitanos.

El punto de inicio de la actividad no fue casual, ya que permitió a Orrego remarcar la importancia de la histórica repavimentación y ensanche de la Calle 5, una obra recientemente habilitada que transformó la conexión entre Pocito y Rawson. El mandatario destacó que, a pesar de las dificultades económicas y la caída de la obra pública a nivel nacional, su gestión tomó la decisión firme de finalizarla con fondos provinciales.

Subrayó que la modernización de esta arteria, que incluyó nueva iluminación, bicisendas y veredas, es un claro ejemplo de cómo la inversión provincial puede mejorar la vida cotidiana de las familias de la zona Sur de San Juan.

La jornada también tuvo un componente pedagógico, ya que los candidatos aprovecharon la ocasión para explicar a los vecinos el nuevo sistema de Boleta Única Papel que se estrenará en las elecciones del próximo 26 de octubre. Mediante este sistema, el electorado sanjuanino decidirá quiénes ocuparán las tres bancas que se renuevan en el Congreso Nacional para representar a la provincia.

Orrego destacó sobre la Boleta Única Papel que “ya no hay trampas, ya no hay posibilidades de adulterar o de generar la típica cadena de votos que se hacían antes, es decir, ahora esto es un sistema donde claramente es mucho más práctico sobre todo para el recuento de votos”.

En este sentido, Margarita, una vecina de 72 años de la zona, comentó que “me sorprendió porque jamás pensé que iba a conocer al gobernador. Me ha enseñado cómo tengo que ir a votar, cómo tengo que hacer con la boleta porque yo no sabía cómo era. Me dio gusto conocerlo”. Y añadió: “Está hermosa la obra de la Calle 5”.

La caminata concluyó como un espacio de intercambio de ideas y un refuerzo del compromiso del gobernador y los miembros de la lista del Frente XSanJuan de mantenerse cerca de la gente.