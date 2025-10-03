SINDICAL Mirna Moral continúa como Secretaria General EL REPORTERO 3 de octubre de 2025 Mirna Moral es la actual Secretaria Gral del Sindicato Empleados de Comercio, este 3 de octubre los empleados mercantiles votaron por la renovación en el cargo junto al Secretario General Adjunto José Luis Gremoliche. Navegación de entradas Previous: Orrego caminó Pocito junto a los candidatos del Frente XSanJuan y destacó la importancia de la obra pública Más historias SINDICAL Elecciones en el Sindicato Empleados de Comercio EL REPORTERO 30 de septiembre de 2025 SINDICAL Día del Empleado de Comercio EL REPORTERO 26 de septiembre de 2025 SINDICAL Kit de nacimiento EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025