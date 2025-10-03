Mirna Moral continúa como Secretaria General

EL REPORTERO 3 de octubre de 2025
Mirna Moral eleccion

Mirna Moral es la actual Secretaria Gral del Sindicato Empleados de Comercio, este 3 de octubre los empleados mercantiles votaron por la renovación en el cargo junto al Secretario General Adjunto José Luis Gremoliche.

Más historias

elecciones SEC

Elecciones en el Sindicato Empleados de Comercio

EL REPORTERO 30 de septiembre de 2025
SEC su dia

Día del Empleado de Comercio

EL REPORTERO 26 de septiembre de 2025
kit naci

Kit de nacimiento

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025