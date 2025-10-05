Finalmente, pese a que en los últimos dos días había ratificado su candidatura, y luego de dos semanas que tuvieron en vilo al Gobierno, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Durante la tarde del viernes, el ex presidente Mauricio Macri se reunió con Milei en la Quinta de Olivos y, según pudo reconstruir Infobae, le transmitió su preocupación por el impacto que las denuncias contra Espert podrían tener en la campaña a nivel nacional.

De hecho, Macri le recordó que en 2015 enfrentó una situación similar. La lista de Cambiemos en el distrito más poblado del país la encabezaba el periodista deportivo Fernando Niembro.

La recomendación del ex presidente fue que baje la candidatura de Espert como mecanismo de control de daños. El diagnóstico también lo comparten el armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja, y el estratega de comunicación Santiago Caputo. Todos le manifestaron a Milei la conveniencia de tomar distancia del escándalo a raíz de las últimas revelaciones periodísticas y de la causa judicial que tramita en el estado de Texas, Estados Unidos.

Fuente: Infobae