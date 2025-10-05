Milei: “La Argentina siempre está por encima de las personas”

EL REPORTERO 5 de octubre de 2025
Milei Espert

El Presidente confirmó que aceptó la renuncia “indeclinable” de quien era la cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En los últimos días, el mandatario le había manifestado su apoyo

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

En un mensaje propio en su cuenta de X, Milei sostuvo que “esto es una causa al servicio de cambiar el país” y que “la Argentina siempre está por encima de las personas”.

“Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, escribió el Presidente, al comentar otro posteo que hizo previamente Espert.

Bajo el título de “por la Argentina, doy un paso al costado”, quien hasta hace solo un instante era la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, confirmó que el mandatario nacional aceptó su renuncia “indeclinable”.

Fuente: Infobae

