Orrego encabezó la inauguración de la ampliación y refacción del Centro de Salud de Las Casuarinas

Se trata de un CAPS ubicado en el departamento 25 de Mayo. El objetivo es fortalecer la atención sanitaria en la zona

El gobernador Marcelo Orrego encabezó el acto de inauguración de la obra de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Domingo Cejas, ubicado en la localidad de Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo. La intervención fue ejecutada de manera articulada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria en la zona.

La obra respondió a la necesidad de ampliar y remodelar el centro de salud, que pertenece a la Zona Sanitaria II del Ministerio de Salud, mejorando tanto la infraestructura existente como incorporando nuevos espacios para ampliar la capacidad de atención y la calidad de los servicios.

Con esta obra, el Gobierno de San Juan refuerza la red de atención primaria de la salud en el departamento 25 de Mayo, garantizando mejores condiciones edilicias, mayor accesibilidad y nuevos servicios que impactan de manera directa en la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de Las Casuarinas.

En este contexto, el mandatario dijo: “Este centro de atención primaria es una obra muy especial porque fortalece áreas sensibles como la salud y permite descentralizar la atención, evitando que muchas familias tengan que recorrer kilómetros para resolver problemas tan delicados. Con más especialidades y mejor infraestructura, quienes realmente hacen posible este servicio son los recursos humanos de la salud, que trabajan con vocación y compromiso todos los días”.

En el sector ya existente se realizaron tareas de mantenimiento general, mejoras en las instalaciones, pintura integral de los espacios y climatización en cada área. Allí funcionan el acceso principal peatonal, los consultorios de medicina familiar, clínica médica y odontología, además de los sectores de enfermería, vacunación, sanitarios para el público y para el personal, áreas limpia y sucia, espacio de acopio final de residuos patológicos, sala de espera, recepción, parquización y adecuación de rampas de acceso peatonal. Esta intervención abarcó una superficie de 228 metros cuadrados.

La ampliación incorporó nuevos espacios clave para la atención integral de la comunidad, entre ellos consultorios de cardiología y de psicología/nutrición, farmacia, depósito de farmacia, baño adaptado y espacio de cisternas. El sector ampliado suma una superficie de 75 metros cuadrados.

Acompañaron al gobernador Orrego, el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, ministro e Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, autoridades del Ministerio de Salud.