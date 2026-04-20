Terremoto de magnitud 7,4 en Japón

Un fuerte terremoto ha sacudido la costa norte de Japón, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir una alerta de tsunami para la región. Según la información proporcionada por la agencia, el sismo tuvo una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió frente a la costa de Sanriku a las 4:53 de la tarde, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros (6 millas) bajo el mar.

La cadena de televisión pública NHK reportó que un tsunami de hasta 3 metros (10 pies) podría impactar la zona en un futuro cercano. Este evento ocurre a 15 años de la catástrofe del 11 de marzo de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami resultante devastaron partes del norte de Japón, causando más de 22.000 muertes y obligando a casi medio millón de personas a abandonar sus hogares, la mayoría por los daños provocados por el tsunami.

Foto: Un mapa de NHK World Japan muestra las advertencias (rojo) y avisos (amarillo) de tsunami a lo largo de la costa de Japón tras un fuerte terremoto.