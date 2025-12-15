El gobernador Orrego anunció un bono para los empleados públicos

EL REPORTERO 15 de diciembre de 2025
Orrego bien de saco

La medida contempla el otorgamiento de un ingreso adicional de 120.000 pesos en enero, para los trabajadores de la administración pública. La decisión apunta a estar presente y acompañar a los empleados públicos, atendiendo las necesidades del momento sin perder de vista la responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado.
Esto se inscribe en una política de acompañamiento definida por el gobernador, en un contexto en el que el 20 de diciembre de 2025 se abonará el aguinaldo, el 30 de diciembre, el sueldo y el bono se pagará el 16 de enero del 2026

