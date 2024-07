Orrego entregó las llaves de nuevas viviendas a familias en Rawson

Se trata de 49 casas del barrio La Jarilla, distribuidas en 8 manzanas y un espacio verde. En la jornada del 16 de julio del 2024, el gobernador Marcelo Orrego entregó las llaves de 49 nuevas viviendas a familias de Rawson. Se trata del barrio La Jarilla que se encuentra en Boulevard Sarmiento e Hipólito Yrigoyen Sur. La obra estuvo a cargo de la empresa constructora UTE Copisa-Balato-Tecno S.R.L.

Acompañaron al gobernador, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; los de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Gobierno, Laura Palma; Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, diputada Nacional, Nancy Picón, directora del IPV, Elina Peralta, demás funcionarios provinciales y departamentales.

Durante la entrega, el gobernador dijo: “La posibilidad de entregar una vivienda es especial porque, claramente, cuando uno comienza un programa y lo consolida a lo largo de una gestión, lo primero que piensa es en hacer. Gobernar significa eso: hacer. Y tener la oportunidad de estar acá, de poder dar respuesta en momentos difíciles, donde todos sabemos que Argentina está pasando por una crisis, es significativo”. Agregó además que “en los momentos difíciles también se demuestra la templanza y el coraje para tomar decisiones. En San Juan, durante este tiempo tan complicado, hemos tomado decisiones que tienen que ver con el bienestar de la gente. Apenas pudimos, lo hicimos. Fuimos la primera provincia en poner en marcha la labor pública en toda la Argentina, y eso no es poca cosa. Sabemos lo que significa para la gente, no solo en términos de conservación de fuentes de trabajo, sino también en la creación de nuevas oportunidades”.

El mandatario continuó: “Este gobierno ha trabajado y seguirá trabajando para que se siga desarrollando la obra pública. Ayer también anuncié un programa de pavimento que abarcará los 19 municipios de San Juan. Antes, la provincia aportaba el 80% y los municipios el 20%; en la última administración fue un 50% cada uno. Pero ahora, en momentos de tormenta, hemos decidido que la provincia aporte el 100% de los recursos. Creemos firmemente en la necesidad de trabajar juntos y unidos. No es tiempo de peleas inocuas, sino de que todos los sanjuaninos tiren para el mismo lado”.

Finalizó diciendo que “solo me queda agradecerles. Siempre es un honor estar en este hermoso departamento de Rawson, que me dio la posibilidad de ser gobernador. Gracias a cada uno de ustedes por darme esa oportunidad. Que Dios los bendiga, disfruten su hermosa casa y que siempre nos encontremos unidos”.

Por su lado, el intendente Munisaga declaró: “Quiero agradecer al Gobierno de la provincia, que ha hecho todas las gestiones necesarias para que este barrio pudiera concluirse y entregarse en el día de hoy, trayendo tanta felicidad a las familias que lo estaban esperando”.

Hay que agregar que este complejo habitacional colinda con los barrios Viñedos del Sur, Medalla Milagrosa y San Expedito y al Norte por el Victorino Ortega.

Más datos del barrio

El flamante complejo cuenta con sistema de redes de agua, de gas, de cloacas y eléctrica. Por otra parte, la formación del sistema vial contempla una jerarquización de la vía central de circulación, brindando conexión norte-sur, y vías secundarias conectando con barrios linderos. De esta forma logra una articulación armoniosa de los distintos espacios urbanos, con correcta integración con su entorno inmediato. Cada vivienda tiene una superficie de 63.10 m2, cocina-comedor, baño completo, dos dormitorios y lavadero exterior.

Los trabajos realizados en el barrio se encuadraron en el Código de Edificación de la Provincia de San Juan, Normas C.I.R.S.O.C., Normas IRAM y reglamentaciones del IPV.

Por otro lado, el proyecto de la vivienda permite transformarla en evolutiva a bajo costo; poseen estructura sismorresistente, mampostería de ladrillón; el revoque exterior es térmico salpicado con color y losa de hormigón armado con cielorraso de hormigón visto.

En cuanto al interior de las unidades habitacionales poseen cerámicos de alto tránsito, revestimientos en cocina y baño. Colocaron carpinterías de aluminio en ventanas, metálica y de madera en puertas. Las ventanas incluyen vidrios de 4mm y medio, mosquiteros de aluminio fijo y malla metálica.

El sector del living comedor tiene techo chapa panel. El baño tiene inodoro, bidet y lavatorio; cocina con todos sus artefactos, griferías de primera calidad, mesada de granito natural de 2 cm de espesor, bacha de acero inoxidable, termotanque solar, calefactor, campana y cocina incluido.

Además, tiene pérgolas en acceso y fachada posterior, postes de marcados de lotes de hormigón premoldeado, veredín perimetral, veredas de acceso individual y municipal. En viviendas para discapacitados el baño tiene artefactos, instalaciones y dimensiones especiales adaptadas con veredín perimetral de 1metro de ancho.

También posee instalaciones eléctricas y de gas natural, de red de agua fría y caliente con sistema de bombeo, tanque cisterna con 2 electrobombas y un tanque de reserva de 850 litros.

Las calles se encuentran con calzada enripiadas, pasantes peatonales sobre cordón banquina, sistema de riego individual para arbolado público.