Orrego inauguró obras clave para la seguridad y salud en una populosa zona de Rivadavia

Se trata de una nueva Comisaría en el barrio Sierras de Marquesado y el Centro de Salud, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia

El Gobierno de San Juan inauguró dos importantes obras en el departamento Rivadavia, destinadas a mejorar la calidad de vida de miles de vecinos de La Bebida y alrededores. La actividad fue encabezada por el gobernador Marcelo Orrego. Por un lado, quedó oficialmente habilitada la Comisaría 38, en el barrio Sierras de Marquesado, y por otro, se concretó la ampliación y remodelación del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Justo, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia.

Acompañaron al gobernador, el vicegobernador Fabián Martín; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; ministro de Salud, Amilcar Dobladez; secretario de Seguridad, Enrique Delgado; jefe de la Policía de San Juan, Néstor Alvarez;

Ambas intervenciones responden a una política pública que prioriza el fortalecimiento del equipamiento urbano y el acceso equitativo a servicios esenciales como la salud y la seguridad.

Durante el acto de inauguración de la Comisaría, Orrego dijo que “esta comisaría no es solo una obra de infraestructura, sino una decisión política y estratégica para cuidar a las familias sanjuaninas, fortaleciendo uno de los tres pilares esenciales: la seguridad. Más de 800 familias se verán beneficiadas con una atención más cercana y rápida, gracias a nuevos móviles y patrulleros. La Bebida ha crecido de forma notable en poco tiempo, y este espacio era un sueño largamente anhelado”.

Agregó: “A pesar del contexto adverso —sin fondos nacionales ni subsidios—, el Gobierno provincial continúa invirtiendo en infraestructura, salud y seguridad en todos los departamentos, sin distinciones. “No creo en las individualidades, creo en los equipos y, sobre todo, creo en la gente”.

Posteriormente, las autoridades se dirigieron al Centro de Salud, para inaugurar su refuncionalización. En este contexto, el mandatario aseguró: “Sé todo el trabajo que se realiza. Sé que reciben a más de 5.000 personas, entre ellos muchos niños de 5 y 9 años. Abordan no solo problemas de salud, sino también situaciones complejas de nuestro entorno. Por eso, a poco de conmemorarse el Día del Trabajador, quiero agradecerles sinceramente por su compromiso diario y por acompañar a tantas mujeres y hombres que dependen de este espacio. Quiero decirles que estamos para servirles, que cuentan con nosotros. En estos tiempos difíciles, vamos a estar presentes, porque estamos unidos y no hay obstáculo que no podamos superar juntos”.

Nueva comisaría para una comunidad en crecimiento

La Comisaría 38 fue construida en el barrio Sierras de Marquesado, un complejo habitacional del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) compuesto por 351 viviendas. Esta zona, que recibió a parte de las más de 800 familias relocalizadas tras el sismo de enero de 2021, demandaba mayor presencia del Estado en términos de seguridad.

El nuevo edificio tiene una superficie cubierta de 836 m² y se construyó con sistema tradicional: mampostería de ladrillón armado, estructura y losas de hormigón, y tabiques reforzados en la zona de calabozos. Las ventanas cuentan con carpintería de aluminio y vidrio DVH de seguridad, mientras que las puertas de seguridad son de chapa pintada con vidrios laminados. Todas las aberturas tienen rejas y mosquiteros.

Además, el edificio posee:

• Circuito cerrado de video (CCV) con sala de rack especialmente acondicionada

• Sistema de aire acondicionado VRF con unidades interiores murales

• Pisos de mosaico granítico

• Instalaciones sanitarias, eléctricas y de seguridad conforme a las normativas vigentes

Su puesta en funcionamiento permitirá una respuesta más rápida ante emergencias y una mejor organización territorial, beneficiando no solo al barrio Sierras de Marquesado, sino también a sectores cercanos de La Bebida y zonas donde circulan varias líneas de transporte público.

CAPS San Justo: salud más cerca y con mejores condiciones

Ubicado en calle Proyectada s/n, en el barrio Bernardino Rivadavia, el Centro de Atención Primaria de la Salud San Justo fue refuncionalizado en su totalidad. La obra incluyó tareas de mantenimiento, mejora edilicia y ampliación de espacios para responder adecuadamente a las necesidades de su población a cargo: 5.055 habitantes.

El CAPS pertenece a la Zona Sanitaria IV del Ministerio de Salud y atiende a vecinos de los barrios Lote N.º 3, Asentamiento La Defensa, Alto de Gloria, Loteo Rivadavia, Barrio Rivadavia, Conjunto 8 y el barrio privado Valle Parral.

El nuevo edificio cuenta con:

• Acceso principal peatonal con rampa normalizada

• Parquización del entorno y estacionamiento para personal

• Sala de espera y recepción

• Consultorios de:

o Clínica médica

o Medicina familiar

o Pediatría

o Nutrición

o Obstetricia

o Ginecología

o Psicología

o Psicopedagogía

o Trabajo social

o Odontología

o Fonoaudiología

• Sala de kinesiología

• Área limpia y área sucia

• Farmacia y laboratorio

• Vacunatorio

• Depósito de residuos patológicos y otros espacios de almacenamiento

• Sanitarios públicos, para personal y adaptados para personas con discapacidad

• Office para el personal

La refuncionalización del CAPS San Justo permite ofrecer atención médica y no médica en condiciones óptimas, garantizando accesibilidad, comodidad y mayor eficiencia para el trabajo del equipo de salud.