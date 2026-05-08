Orrego recibió al presidente de la UIA

Se trata de Martín Rappanalli, quien dijo que “me pone muy feliz ver todos los proyectos que tiene la provincia y la enorme proyección de crecimiento que se percibe, junto con una sociedad que quiere seguir creciendo y mejorar su calidad de vida”

En Casa de Gobierno, el gobernador Marcelo Orrego recibió al presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, en un encuentro orientado a fortalecer el vínculo entre el sector industrial y el desarrollo productivo y minero de la provincia.

La reunión se desarrolló con la participación de referentes industriales locales, quienes compartieron una agenda vinculada al crecimiento económico, las oportunidades de inversión y el impacto que genera la actividad minera en la cadena de valor regional.

Acompañaron al gobernador el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre el potencial de San Juan para consolidarse como un polo estratégico de desarrollo industrial y productivo, impulsado por la minería y por las oportunidades de articulación público-privada.

En este contexto, Rappallini destacó: “Con el gobernador hablamos sobre todos los temas vinculados a la realidad productiva: industria, infraestructura, energía, educación, transferencia tecnológica y las oportunidades de crecimiento para San Juan. Vemos a un gobernador muy enfocado en generar las condiciones para que la provincia crezca y para que todos los sanjuaninos puedan ser parte de esta etapa de desarrollo y mayor competitividad”.

Agregó que “Argentina está atravesando un momento de transición. Venimos de una economía marcada por la alta inflación y un fuerte protagonismo del Estado, y avanzamos hacia un modelo que busca bajar la inflación y sostener el crecimiento a partir de la inversión privada. Todavía falta fortalecer el crédito y esperamos una mayor llegada de inversiones, pero se está trabajando para lograr una reactivación que permita que más empresas formen parte de esta nueva etapa”.

Para finalizar dijo: “San Juan es maravilloso. Tengo recuerdos muy lindos de mi infancia acá, de venir a veranear, de su gente y de su identidad. Hoy me pone muy feliz ver todos los proyectos que tiene la provincia y la enorme proyección de crecimiento que se percibe, junto con una sociedad que quiere seguir creciendo y mejorar su calidad de vida”.

Martín Rappallini es un destacado empresario y abogado argentino, presidente de la Unión Industrial Argentina desde abril de 2025. Fundador de Alberdi Desarrollos y vinculado a Red Parques, asumió la titularidad de la mayor asociación manufacturera del país con el objetivo de fortalecer la cadena de valor y el desarrollo federal.