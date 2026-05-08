Capital entregará nuevas camisetas a integrantes de las pistas de salud y escuelas deportivas

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que hoy, a partir de las 19:00 horas, en el Club Colón Junior, se realizará la entrega de nuevas camisetas destinadas a los integrantes de las pistas de salud y a las escuelas de iniciación deportiva.

El acto contará con la presencia de la intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por el municipio para acompañar y fortalecer la práctica deportiva, recreativa y saludable en distintos espacios de la ciudad.

SUSANA LACIAR, UNA VECINA INTENDENTE