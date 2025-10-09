Orrego recibió con orgullo a la delegación sanjuanina de atletas que regresó con 42 medallas de los Juegos Evita

Deportistas sanjuaninos que tuvieron una destacada participación en Mar del Plata fueron recibidos en Casa de Gobierno. El gobernador recordó que los Juegos Evita del Adulto Mayor tendrán en 2026 como sede a San Juan.

Tras el éxito en los Juegos Evita 2025 y una experiencia inolvidable, una delegación de atletas que participaron en el importante certamen fue recibida por el gobernador Marcelo Orrego este jueves en Casa de Gobierno.

Acompañaron al primer mandatario provincial el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; y el secretario de Deportes, Pablo Tabachnik y parte de su equipo. La delegación de deportistas estuvo integrada además por los profesores que participaron de los juegos y algunos padres y madres de los participantes.

Durante el encuentro, el gobernador saludó a la delegación de jóvenes, a la par que los felicitó por su destacada representación de San Juan en ese prestigioso escenario deportivo nacional, además de expresarles su orgullo por las medallas que trajeron.

La ocasión también permitió que los chicos expusieran sobre cómo vivieron tan especial vivencia, como así también comentaron su experiencia los adultos que estuvieron a su lado todo el tiempo, alentando a los atletas.

Después de escucharlos, el Gobernador puso en valor el trabajo en equipo. Reconoció el trabajo de los profesores y preparadores. Destacó que “el deporte fomenta disciplina, valores e inclusión”. A la vez, recordó que en 2026 los Juegos Evita de Adulto Mayor tendrán como sede a San Juan.

La visita se dio cuando la delegación de San Juan acaba de regresar de los emblemáticos Juegos Deportivos Evita, que se realizaron en Mar del Plata y celebraron sus finales nacionales del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Los representantes sanjuaninos volvieron a la provincia tras la competencia, después de que ganaron un total de 42 medallas. La 77ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales Evita recibió a 8.600 jóvenes provenientes de todo el país. San Juan participó con sus 330 atletas en 39 disciplinas deportivas, incluyendo tanto los deportes convencionales como los adaptados.

Para algunos de los jóvenes, esta participación constituyó una repetición de la vivencia por segunda o tercera vez, y entendieron que aquella fue su última oportunidad. Sin embargo, para muchos otros, el viaje no solo permitió ver el mar por primera vez, sino que algunos incluso experimentaron su primera ocasión de viajar fuera de la provincia, luego de que ganaron su lugar en los Juegos provinciales.

En lo deportivo, la provincia logró conquistar una cantidad de preseas superior a la obtenida en 2024. En la clasificación general, San Juan obtuvo 15 medallas de oro, 14 de plata y 13 de bronce y finalizó en el 14º lugar del medallero general de los Juegos.