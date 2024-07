Orrego recorrió las obras del Hospital de Angaco

Se encuentran trabajando 70 personas. Será de fácil acceso para cualquier punto de ese departamento y también de San Martín

El gobernador Marcelo Orrego recorrió la obra del Hospital de Angaco que se encuentra en calle Divisoria y Segovia. Se trata de una construcción que en la actualidad tiene un avance del 19% y es una de las que se reactivó por gestiones del primer mandatario provincial. Acompañaron los ministros de Salud, Amilcar Dobladez; de Infraestructura; Fernando Perea; director de Ejecución de Obras, Sebastián Videla; subdirectora de ejecución de Obras, Guadalupe Ariza.

En la actualidad unas 70 personas trabajan en la cubierta de techos, instalaciones de cloacas, agua, electricidad, fundaciones, estructuras de hormigón armado y mampostería.

Hay que destacar que este nuevo centro de salud será de fácil acceso y egreso desde cualquier punto del departamento Angaco y de San Martín, con comunicación rápida con la ciudad de San Juan, ya que cuenta con vías adecuadas y los servicios correspondientes de luz y agua.

Durante el recorrido, el mandatario dijo: “He podido interiorizarme sobre cómo avanzan las obras, ver cómo va a estar distribuido y también escuchar algunas historias de la gente que trabaja en este proceso: son más de 70 sanjuaninos que hoy pueden trabajar realizando distintas tareas que le ponen valor a todo esto”. Contó que “sin contar que acá, muchos angaqueros podrán atenderse y responde una demanda que hoy existe. Esperamos que para el 2026 estemos visitando la inauguración de este hospital”.

“Tenemos el objetivo de descentralizar la atención de la salud para que los sanjuaninos tengan dónde ir a consultas y atención médica más cerca de sus casas y que no tengan que viajar hasta los principales nosocomios de la ciudad o Rivadavia. Estoy muy contento de estar acá y ver de primera mano, como me gusta a mí, como van avanzando las obras”.

Por su lado, Dobladez aseguró que “hoy estamos en Angaco visitando la obra del nuevo hospital de 5.000 metros cuadrados. Esta infraestructura es esencial para la zona, ya que el antiguo hospital ya no cumple su función. El nuevo hospital permitirá ampliar servicios, mejorar la atención y las condiciones laborales del personal de salud. Para los habitantes de Angaco, esto significa más camas de internación y mejores quirófanos”.

Agregó que “esta iniciativa es parte del objetivo de descentralización del Ministerio, encomendado por el Gobernador, para evitar que la población tenga que desplazarse a los hospitales centrales y asegurar una mejor atención de salud en la periferia”.

El ministro Perea dijo: “Esta es una obra muy importante, que tiene un porcentaje de avance de casi 22%, es lo que estimamos alcanzar en el mes de julio. En este momento, hay 70 personas trabajando, y la idea es que con este ritmo de trabajo podamos inaugurar esta obra en 2026. También quiero comentar que seguimos avanzando en diversas obras de infraestructura, como las del IPV y la pavimentación. Vamos a seguir apostando a la obra pública en la provincia de San Juan”.

Sobre la obra

El complejo hospitalario responde a un partido arquitectónico abierto, organizándose en bloques bien diferenciados y articulados por circulaciones cubiertas, ordenando funcionalmente el programa. Estos pasillos vinculantes originan una secuencia de patios, permitiendo que el edificio tenga constantemente luz natural y que los pacientes se sientan en contacto con el exterior.

Estos espacios, además de ser utilizados como expansiones, se considerarán una ayuda para facilitar la recuperación física y psicológica de los pacientes, proporcionando lugares de rehabilitación física y motriz, así como de encuentro y distracción. De esta manera, se aspira a un sistema de salud natural al aire libre, que va mucho más allá de una acción meramente arquitectónica.

El edificio está resuelto en una planta, condicionado por las orientaciones, los vientos predominantes, el asoleamiento y la topografía del terreno. Se ajusta al entorno rural existente, tratando de minimizar el impacto visual. Amplias veredas exteriores y rampas jerarquizarán los accesos peatonales. También se tendrán en cuenta los accesos vehiculares para ambulancias, vehículos del personal, pacientes ambulatorios y abastecimiento en el área de servicios.

La estructura será de construcción tradicional, con muros de ladrillón armado, losas de hormigón armado y cubiertas metálicas, entre otros materiales. El edificio estará dotado de toda la infraestructura de instalaciones necesaria, de acuerdo al nivel de complejidad solicitado. El nuevo edificio contará con todos los servicios correspondientes a una complejidad de Nivel II.

Más datos

La superficie cubierta es de aproximadamente 4986.75 m². El plazo de ejecución de la obra será de 1140 días corridos.

La empresa constructora encargada es GALVARINI y ASOCIADOS Construcciones S.A.