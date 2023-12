Orrego: “Si no tomamos medidas a corto plazo la vamos a pasar mal, a nivel financiero San Juan está en terapia intensiva”

El gobernador presentó un primer diagnóstico del estado financiero de la provincia. Lo hizo acompañado del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutierrez.

El gobernador Marcelo Orrego brindó detalles de un primer diagnóstico del estado financiero de la provincia de San Juan. Lo hizo acompañado del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutierrez.

El mandatario arrancó diciendo: “Tal como me había comprometido el día de la Asunción, vamos a brindar el primer diagnóstico de la situación económica y financiera por la que atraviesa la provincia de San Juan. Yo les decía ese mismo día de Asunción de que la situación económica es una foto, pero el problema que tiene San Juan es una situación financiera. Los ingresos que ha tenido la provincia en estos tiempos van por la escalera y los gastos han ido por el ascensor”.

Agregó además: “Entonces, si no tomamos medidas a corto plazo, los sanjuaninos las vamos a pasar mal. Yo les diría en términos, en este caso financieros, que si San Juan fuese un paciente, estaríamos en terapia intensiva. Tenemos que tomar medidas que definitivamente cambien el rumbo y que haya un crecimiento de desarrollo sustentable en el tiempo”.

Posteriormente, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutierrez, quien detalló el diagnóstico. Entre los puntos que describió se destacó:

-La provincia ha gastado ahorros, y tiene un resultado negativo de 21.000 millones de pesos en el año.

Economía Real.

-San Juan decreció un 3,5% desde 2015 hasta 2022

-Desde 2015 hubo 5 años de caída y sólo 3 de crecimiento

-La Nación creció un 0,6% y la provincia cayo 3,5% desde 2015

-La economía de San Juan en 2015 era del 1,11 del PBI y en 2022 1,06. San Juan ha perdido protagonismo respecto de otras provincias.

El PBG per cápita

-La población ha crecido a razón de 1,2% al año. El PBG per capita ha caído 20,6% desde 2015.

-Los sanjuaninos son un 20,6% más pobres que en 2015

-La cantidad de empleo formal se ha estancado desde 2015

-Ha crecido fuertemente el empleo público de 40% en 2015 al 49,1% en 2023

-Exportaciones: hay una caída de 17% en las exportaciones desde 2015

-La producción de vid ha caído un 27% desde 2015

-La minería sin nuevos emprendimientos desde 2015

-El turismo se ha amesetado y ha decrecido un 9,4%

En este contexto, Gutierrez dijo: “San Juan es hoy una provincia más dependiente y más vulnerable que en 2015”.

La Cámara de la Construcción apoyó la decisión del gobernador de sostener los

Fondos Solidarios para obras de infraestructura al servicio de la gente, que generan empleo y evitar que se utilicen para gastos corrientes en los municipios.

San Juan, 26 de diciembre de 2023.

Sr. Gobernador

De la Provincia de San Juan

Dr. Marcelo Orrego

S / D

Ref.: Solicitud consideración de Veto proyecto

Ley destino fondos FODERE y FEM

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Ud. con referencia a la Ley que fuera aprobada por

la Legislatura Provincial recientemente, la que dispuso que los recursos de un fondo para

obras (FODERE) y otro para emergencias (FEM) deberán pasar a ser parte de la

coparticipación municipal en la provincia.

Dicha Ley, de ser promulgada, afecta severamente a la obra

pública provincial y en definitiva a la planificación de la totalidad de la obra pública

mirándola como un todo.

Si se promulgara la Ley, el destino de recursos terminarían

malgastándose al disgregarse sin una coordinación única ya que cada municipo tiene,

como es lógico, una mirada parcial sobre el tema acotada a la realidad y necesidad de

cada uno de ellos. Abona esta situación, el considerar que ante la magnitud de la crisis

macroeconómica que atraviesa el País, los escasos fondos tanto Nacionales como

Provinciales, la mejor forma de administrar la crisis es concentrar en el Gobierno Provincial

los escases y las consecuentes tomas de decisiones.

Por otro lado, podría verse afectada la gobernabilidad atento a que

la provincia ya viene siendo impactada por la la baja que se está produciendo en la

recaudación de la coparticipación de impuestos nacionales a las ganacias e IVA.

Por otro lado, los Municipios deberán de todas formas depender de

las estructuras del gobierno provincial en cuanto a las aprobaciones por parte de la

Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, organismo que es el que planifica el uso

de suelo, controla la documentación e inspecciona las obras en todo el territorio provincial,

por ser el órgano que posee el poder de policía.

Entendemos que sería de acertado criterio vetar dicho proyecto de

ley en beneficio de todos los sanjuaninos, que se verían afectados por la no ejecución de

las obras públicas con la eficiencia en el uso de los escasos recursos, tanto en tiempo

como en forma, vilipendiando los mismos por el efecto financiero actual con tasas activas

del más del 15% mensual.

También hay que destacar que el presupuesto destinado a obra

pública que la provincia tenía como objetivo era de alrededor del 30% del total, habiendo

años en los que se ha destinado ese porcentaje; el que lamentablemente ha bajado

ultimamente a valores menores, debería ser una meta a alcanzar, garantizando de esa

manera una adecuada infraestructura suficientemente fuerte para consolidar la actividad

privada que la necesita y brindar infraestructura social acorde a los tiempos que vivimos.

Por los motivos antes expuestos, en el entendimiento de un posible

daño irreparable para el futuro de la provincia, al no contar los Municipios con una visión

global y macro de las medidas y decisiones públicas a adoptarse en el marco de la

presente crisis, es decir, en la definición por parte del Gobierno de la Provincia de San

Juan de qué Obras Públicas deben ejecutarse, dónde y cómo deben hacerse,

administrando una priorización de las mismas que hagan que todo funcione como un

sistema único.

Sin otro particular y a la espera de una decisión favorable, lo

saludamos con la más alta consideración y respeto.

Dr. Juan Manuel Galvarini. Secretario.

Sr. Ramón Martínez. Presidente. Cámara Argentina de la Construcción. Delegación San Juan.