Parador del Ciclista: un espacio para disfrutar Rivadavia todo el día

Ubicado en un punto estratégico del anillo verde de la ciudad, el Parador del Ciclista se consolida como un lugar ideal para el turismo, el deporte y el encuentro al aire libre.

Con áreas de sombra, bancos, estacionamiento para bicicletas, bebederos y un buffet para comer o tomar algo, este espacio ofrece todo lo necesario para una pausa reparadora o una jornada distinta en contacto con la naturaleza.

Abierto de día y de noche, es perfecto para quienes recorren Rivadavia en bici, en auto o a pie, y buscan un entorno cuidado, seguro y accesible.

Vení al Parador del Ciclista y descubrí una nueva forma de vivir la ciudad.