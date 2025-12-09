Paritaria comercio: llega un alivio al bolsillo antes de fin de año”

La secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio de San Juan, Mirna Moral, brindó detalles sobre la situación salarial del sector, el estado de las paritarias y los bonos extraordinarios que se están gestionando para fin de año.

Bonos y compensaciones de fin de año

Moral confirmó que, además de las paritarias vigentes, se ha avanzado en la firma de un bono compensatorio, una demanda histórica del gremio para esta época del año.

Indicó que algunas empresas de peso en la provincia, entre ellas Changomás y Carrefour, pertenecientes al grupo Cencosud, ya han firmado el beneficio. También se realizó una consulta formal a la cadena Libertad, que podría sumarse, aunque aún no se la menciona oficialmente porque no está confirmado en la documentación.

El bono firmado es de $170.000, y su espíritu —según explicó Moral— es compensar el esfuerzo adicional que las y los empleados realizan durante todo el año, especialmente en fechas de alta demanda, cuando deben extender su jornada entre 15, 20 o hasta 30 minutos para ordenar, limpiar o cerrar tareas que no se reflejan en el recibo de sueldo.