Patricia Bullrich: relanzamiento de su campaña

En los próximos días, la dirigente de la oposición buscará dar un mensaje claro a la sociedad de que tiene un equipo en condiciones de gobernar y, al mismo tiempo, intentará convencer al votante de que ella es una mejor opción que el líder de La Libertad Avanza.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas a Bullrich, durante las próximas 48 horas terminará de revisar junto a su equipo de trabajo todos los datos que surgieron de las PASO y su desempeño en las distintas regiones del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, con el foco puesto en la primera y tercera sección electoral.

Uno de los objetivos de la ex funcionaria nacional será revertir esos resultados y, para eso, pondrá en marcha el relanzamiento de su campaña, que estará basado en dos grandes hechos que se sucederán de acá a octubre: el primero de ellos, será una foto con todos los candidatos a diputados de su lista y los de su espacio que tienen aún mandato.

Esta imagen, con la que intentará mostrar que JxC dejó atrás las discusiones y se encamina unido a los comicios, se sumará a la que se sacó luego de las primarias con su compañero de fórmula, Luis Petri, y la dupla a la que vencieron, integrada por Rodríguez Larreta y Gerardo Morales.

Asimismo, Bullrich tiene pensado empezar a confirmar a los integrantes de sus equipos técnicos que formarán parte de su eventual Gabinete en caso de ser electa y, en este sentido, no descarta anunciar formalmente a quien sería su Ministro de Economía.

Para ese cargo, todo indica que el elegido sería Carlos Melconian, un nombre respetado por el círculo rojo y que, además, es considerado un buen comunicador. Esa última condición, aparte de sus conocimientos sobre el tema, no es menor: podría convertirse durante la campaña en el vocerodel espacio en un asunto en el que ella no es una especialista, pero en el que su principal rival, Javier Milei, sí lo es.

Melconian, el principal economista de la Fundación Mediterránea,dialogó casi dos horas por Zoom con Rodrigo Valdés, a cargo de la negociación del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la Argentina, para explicar el programa económico que instrumentaríaBullrich si triunfa en los comicios presidenciales, además de brindar su perspectiva sobre la actual situación política y social del país.

Antes de esa reunión virtual, mantuvo una similar con Valdés el economista Luciano Laspina, una de las figuras del bullrichismo, de la que también participaron otros expertos en economía y finanzas que asesoran a la candidata, como Guillermo Mondino, Gabriel Lopetegui y Pablo Guidotti.

“Esta será una elección nueva y distinta. Siempre hay una mayor afluencia de gente que vota en la elección general. Por ejemplo, todos los que votan fuera del país sólo votan en las generales, no en las PASO. Estoy convencida de que ahora hay una mucha mayor atención a los factores fundamentales por los que la gente va a elegir quién es el próximo presidente. La profundidad del cambio que nosotros expresamos está clara. El coraje que hay que ponerle al país. Y ese coraje, en mi caso, está probado. Ya lo he demostrado: me metí en el medio de la lucha de los narcos, en el medio de la necesidad de cambios en el modelo sindical argentino, en la lucha por el campo en la 125. Tengo probada esa personalidad para conducir un proceso complejo como el que tiene la Argentina”, sostuvo Bullrich en una entrevista con Infobae.

Fuente: Infobae