Por pedido del Gobierno de San Juan y AFA, la FIFA permitirá el ingreso con banderas

El pedido fue realizado a través de la Secretaría de Estado de Deportes de la Provincia a la máxima autoridad de fútbol del país, y trasladado a FIFA en el marco del Mundial Sub 20. El pedido formal corresponde a la posibilidad de ingreso al Estadio con remeras o banderas de no más de 2 x 1 metros alusivas a las Islas Malvinas y a los colores de bandera que representan a cada aficionado.

Vale recordar que no está permitido ingresar con banderas que inciten a la violencia, como así tampoco con alimentos, bebidas y juego de mate.

El pedido se generó a partir de la situación que le tocó vivir a un veterano sanjuanino a quien no le permitieron el ingreso al estadio el martes 23 para ver un partido de las selecciones del Mundial Sub-20, por su gorra con leyendas de Malvinas.

Héctor Naveda. Veterano de Guerra de Malvinas.

Es hermoso que nuestra provincia San Juan, tenga la posibilidad de ser sede de realizaciones deportivas internacionales.

Lo que no es correcto, es aceptar “TODO”. La pelota en el fútbol no se mancha. “La bandera Argentina no se mancha” “No se tapa” “Nuestras islas Malvinas tampoco”.

En el caso de la provincia de Mendoza taparon la simbología de las islas Malvinas y de la bandera Argentina.

En San Juan, prohibieron al Veterano de Guerra de Malvinas, Héctor Naveda, entrar al estadio del Bicentenario, porque llevaba una gorra y remera con las islas Malvinas.

Ante el escándalo que se originó, diversas voces no solo en la provincia de San Juan se levantaron al respecto, en el país, repudiaron la actitud de AFA y FIFA.

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, abogado, oriundo de la provincia de Mendoza, quien nació en el departamento Guaymallén, ante lo acontecido manifestó: Nunca consultaron con la Cancillería, que pretendía hacer la FIFA.

Además, Carmona expresó ante lo sucedido en la provincia de Mendoza, en el estadio “Malvinas Argentinas”, “Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo”.

Hay que aclarar, que el estadio de la provincia de Mendoza, se llama “Malvinas Argentinas”. Pero la FIFA decidió que se llamarían con el nombre de la provincia donde se encuentren, en este caso, estadio “Mendoza”.

Son los gobernantes de cada una de las provincias, los responsables de aceptar o no, las exigencias de la FIFA.

Faltarle el respeto a los Veteranos de Guerra de Malvinas, a los caídos en Malvinas, a los familiares que perdieron un ser querido y no pueden cerrar esa herida y a nuestra bandera Argentina, “NADA” lo justifica.

Escrito por Elena Balmaceda