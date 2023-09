Presentaron la Aplicación Sistema Integral de Consultas para la Seguridad

Se trata de un nuevo recurso creado para el uso de los efectivos de la Policía de San Juan y estará vinculado en tiempo real a la base de datos de antecedentes y Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes.

El gobernador Sergio Uñac presidió el acto de presentación del Sistema Integral de Consultas para la Seguridad (SICS), destinado a la rápida consulta de antecedentes personales y pedidos de secuestro de vehículos, para mayor agilidad de la tarea del personal policial.

Participaron además en la presentación el secretario de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga y el subsecretario Abel Hernández; el jefe de Policía de San Juan, Luis Martínez y subjefe, Carlos Ponce; Federico Balaguer, jefe del departamento Técnico del D8, de la Policía de San Juan; director de D 8, Oscar Sombras; subdirectores del Cisem; personal Plana Mayor de Policía de San Juan.

El nuevo sistema de seguridad podrá instalarse en dispositivos móviles como tablets, teléfonos habilitados y se encuentra vinculado en tiempo real a la base de datos de antecedentes y Registro Único Provincial de Verificación de Automotor y Autopartes (Rupvaa).

Una característica de la aplicación es que podrá funcionar sin conexión, ya que permite la consulta offline.

Otra de las funcionalidades es que emite alertas a Cisem 911 cuando se detecta un pedido de secuestro de vehículos o captura de personas.

En la apertura del encuentro, Uñac destacó la agenda de inauguraciones del Gobierno de San Juan y aseguró que “esta nueva app efectiviza y le da mayor eficiencia a la prestación de este servicio de seguridad. Creo que hemos estado acostumbrados los sanjuaninos a que las cosas que no se veían, no era necesario que los funcionarios públicos las mostráramos. Y lo que no nos dábamos cuenta es que esas cosas que no se veían eran tan trascendentes o más todavía que las que pueden verse. Porque para brindar el servicio de seguridad hace falta todo un trabajo coordinado, con el Poder Judicial, con el Legislativo, obviamente para entregar las leyes que hacen falta para poder brindar este servicio, pero también con el personal”.

En ese sentido, puso en valor al personal del Cisem y de la Policía de San Juan que desarrolló la aplicación puesta en marcha y dijo que “los sanjuaninos con inteligencia propia, con mano de obra y recursos propios nos animamos a desarrollar y eficientizar los servicios”.

Para culminar, Uñac manifestó que “los sanjuaninos debemos continuar el camino que transitamos con una policía capacitada, con los elementos necesarios y tecnología de vanguardia para brindar el servicio de seguridad”.

Posteriormente, Munisaga puso en valor el Cisem y “el trabajo coordinado entre personal civil y operadores que hacen su trabajo diariamente con personal policial. Es una institución que ha surgido en la provincia de San Juan en los últimos años”.

En la misma línea dijo que “es fruto de la decisión del gobernador, de su decisión política de invertir en seguridad, en tecnología, para darle respuesta y acompañar y complementar el trabajo que hace nuestra Policía de San Juan en beneficio del servicio de seguridad, que es lo que necesitan los sanjuaninos”.

Finalizando, Munisaga subrayó que “el Cisem tiene tan solo seis años de existencia, es una institución de la democracia que responde, que genera confianza, porque el sanjuanino cuando se siente en amenazado recurre a esta institución que, gracias al trabajo profesionalizado que llevan adelante todos los que son parte de la misma, puede ganar en esa respuesta que necesita nuestra ciudadanía”.

Para concluir, Balaguer explicó el funcionamiento de la app y destacó que “es una nueva tecnología aplicada a la seguridad. La idea es realizar y mostrar herramientas que estén para nosotros, para la Policía, en la calle y acceder a este tipo de averiguaciones, ya sea para personas como de vehículos”.

Siguiendo, explicó que “recientemente este tipo de consultas se hacía en forma verbal, a través de teléfono o del equipo de radio. Hoy, esta aplicación fue pensada desde este departamento con un grupo de policías desarrolladores que tomaron esa inquietud y esa problemática y esta plataforma. Lo que viene es a darle un poco de transparencia, velocidad y eficiencia al policía en la calle al momento de hacer una consulta”, aseguró.

Para cerrar, agregó que “esta política de Estado que se ha tomado, crece día a día con diferentes aplicaciones que hemos desarrollado y estamos aplicando en la provincia. Lo que como policía provincial nos posiciona a nivel nacional como una de las instituciones con tecnología de vanguardia, siendo policía del interior, como también con policías de provincia o de Estado”.