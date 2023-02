Programacion del Torneo de Primera y de la Primera Nacional

A continuación detallamos día, horario y árbitros de todos los partidos de la Liga Profesional y dela Primera Nacional

Fecha 3

Viernes 10 de febrero

21.30 Colón – Sarmiento

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Daiana Milone

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet

VAR:Leandro Rey Hilfer

AVAR: Julio Fernández

21.30 Central Córdoba – Belgrano

Árbitro: Silvio Trucco

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga



Sábado 11 de febrero

17.00 Defensa y Justicia – Newell’s

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Juan Pablo Millenar

Asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Andrés Merlos

17.00 San Lorenzo – Godoy Cruz

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Ariel Penel

AVAR: Miguel Savorani

19.15 Platense – Atlético Tucumán

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Juan Pablo Loustau

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Romero

21.30 Vélez – Independiente

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Mauro Biasutto

VAR: Fernando Rapallini

AVAR: Lucas Germanotta



21.30 Talleres – Boca

Árbitro:Darío Herrera

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Gerardo Carretero

Domingo 12 de febrero

17.00 Banfield – Gimnasia

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Héctor Paletta

VAR: Diego Abal

AVAR: Cristian Navarro

17.00 Rosario Central – Arsenal

Árbitro: Fernando Espinoza

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Pablo González

19.15 River – Argentinos

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Mauro Vigliano

AVAR: Ariel Suárez

21.30 Instituto – Huracán

Árbitro:Luis Lobo Medina

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Mariana De Almeida

21.30 Racing – Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Diego Verlotta

Lunes 13 de febrero

17.00 Barracas Central – Unión

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Sebastián Habib

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Juan Pablo Belatti



20.00 Estudiantes – Lanús

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Ariel Penel

VAR: Nazareno Arasa

AVAR: Diego Ceballos

Primera Nacional



Fecha 2



Zona A



Libre: Nueva Chicago



Almagro – Almirante Brown

Árbitro: Lucas Novelli

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani



San Telmo – Defensores de Belgrano

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Martín Gonaldi



Temperley – Estudiantes (Río IV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Lucas Di Bastiano



Flandria – Alvarado

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Luis Rotman

Asistente 2: Martín Horticolou

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta



Agropecuario – Deportivo Morón

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Darío Sandoval



San Martín (SJ) – Gimnasia (Mendoza)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Gustavo Benítez



San Martín (T) – All Boys

Árbitro: Carlos Córdoba

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Mariano Ruas

Cuarto árbitro: Francisco Acosta



Defensores Unidos – Patronato

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Nicolás Bravo

Asistente 2: Ramiro Cabrera

Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira



G. Brown (PM) – Güemes (Sgo. del Estero)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Asistente 1: Alejandro Schneller

Asistente 2: Matías Corla

Cuarto árbitro: Luis Nebbietti



Fecha 1



Zona B



Aldosivi – Independiente Rivadavia

Árbitro: José Carreras

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Sergio Testa



Estudiantes (BA) – Atlanta

Árbitro: Ramiro López

Asistente 1: Mariano Ascenzi

Asistente 2: Martín Alonso

Cuarto árbitro: Gastón Suárez



Atl. de Rafaela – Tristán Suárez

Árbitro: Rodrigo Rivero

Asistente 1: Cristian Martínez Cuenca

Asistente 2: Nicolás Rosaminer

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre



Gimnasia (J) – Ferro

Árbitro: Emanuel Ejarque

Asistente 1: Nelson Leiva

Asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Federico Guaymas



Brown (A) – Racing (Cba.)

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Diego Romero

Cuarto árbitro: Germán Bermúdez



Dep. Madryn – Chacarita

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Manuel Sánchez

Cuarto árbitro: Luis Nebbietti



Villa Dálmine – Mitre (Sgo. del Estero)

Árbitro: Nelson Bejas

Asistente 1: Mariano Cichetto

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo



Quilmes – Deportivo Riestra

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Gerardo Lencina

Asistente 2: Mariano ROsetti

Cuarto árbitro: Jonathan De Oto



Dep. Maipú – Chaco For Ever

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Roque Narváez

Asistente 2: Martín Sacconne

Cuarto árbitro: Pablo Núñez