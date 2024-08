Programación Fecha 30° de la Primera Nacional

Zona “A”- Sábado 31-08



Estudiantes c. Agropecuario Arg., a las 15.00 horas

Árbitro: Diego Ceballos

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Nahuel Rasullo

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas



Talleres (R.E.) c. All Boys, a las 15.00 horas

Árbitro: Julio Barraza

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto árbitro: Kevin Alegre



San Miguel c. Patronato (Paraná), a las 15.00 horas

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Eduardo Gutiérrez



San Martin (T.) c. San Martin (S.J.), a las 17.30 horas (TV)

Árbitro: Fernando Rapallini

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero



G. y Esgrima (J.) c. Güemes (S.E.), a las 21.00 horas

Árbitro: Adrián Franklin

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan



Domingo 01-09



Chacarita Juniors c. Brown (P.M.), a las 15.00 horas

Árbitro: Daniel Zamora

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios



Ferro Carril Oeste c. Racing (Cba.), a las 15.30 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Javier Mihura

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani



Dep. Maipú (Mza.) c. Alvarado (M.D.P.), a las 16.00 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Víctor Rojas

Asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque



Quilmes A.C. c. Tristán Suarez, a las 20.05 horas (TV)

Árbitro: Lucas Comesaña

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Cristian Amarilla

Cuarto árbitro: Lucas Brumer



Zona “B”



Viernes 30-08

At. de Rafaela c. Chaco For Ever, a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Laureano Leiva

Cuarto árbitro: Federico Guaymas



Sábado 31-08



Def. Unidos c. Almagro, a las 15.00 horas

Árbitro: Marcos Recalde

Asistente 1: Lucas Cueto

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Jonathan de Oto



Alte. Brown c. Temperley, a las 15.30 horas (TV)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mauro Ramos

Cuarto árbitro: Julián Jerez



Domingo 01-09



Aldosivi (M.D.P.) c. G. y Esgrima (Mza.), a las 14.10 horas en estadio José M. Minella (TV)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: Lucio Méndez

Asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Franco Morón

Dep. Madryn c. Def. de Belgrano, a las 15.30 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz



Mitre (S.E.) c. G. y Tiro (Salta), a las 16.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Hernán Vallejos

Asistente 2: Alejandro Schneler

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas



Estudiantes (Rio IV) c. Nva. Chicago, a las 18.00 horas

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Javier Uziga

Cuarto árbitro: Pablo Núñez



Colón c. Dep. Morón, a las 21.00 horas (TV)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Diego Martín

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: César Ceballo



Lunes 02-09



Atlanta c. Brown (Adrogué), a las 21.10 horas (TV)

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Marcelo Errante

Asistente 2: Rodrigo Arin

Cuarto árbitro: Gastón Suárez



Interzonal



Sábado 31-08

San Telmo c. Arsenal F.C., a las 15.00 horas, en Tristán Suárez

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Nahuel Santanocito

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Luciano Julio