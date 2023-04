Propuestas para disfrutar Semana Santa

Más de 300 actividades programadas por el Ministerio de Turismo y Cultura junto a municipios y prestadores privados de todos los departamentos.

El fin de semana largo de Semana Santa es uno de los más convocantes en la provincia ya que los turistas lo esperan con ansias para descansar y programar una escapada. En esta época, San Juan es uno de los destinos más elegidos por visitantes de todo el país. Es por ello que el Ministerio de Turismo y Cultura, junto a los municipios y el sector privado, diagramaron una serie de actividades del 3 al 9 de abril para disfrutar con amigos o en familia.

En la provincia podemos encontrar propuestas características como las de aventura, ecoturismo, turismo religioso, astronómico y cultural con un abanico de posibilidades ya que se realiza un trabajo mancomunado con los 19 departamentos. Además de cabalgatas, escalada en roca, salidas de trekking o recorridas en bicicleta por los valles son algunas de las opciones para este fin de semana largo.

Del 3 al 8 de abril se desarrollará en Iglesia el evento internacional Fly-To Red Bull King of the Air Qualifier Series, con el mismo formato y criterios de evaluación que el Red Bull King of the Air. Los mejores riders de la disciplina llegarán a Cuesta del Viento para buscar una clasificación a las finales del evento principal en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

El Paraje de la Difunta Correa se prepara para recibir a más de 30 mil personas por día. Allí, además de cumplir promesas a Deolinda Correa, se puede disfrutar del Sendero Interpretativo Los Miradores, que permite conocer sobre la flora, fauna y geografía del lugar. A esto se suman las visitas guiadas culturales, con un recorrido por los espacios de fe del paraje y los depósitos donde se custodian las donaciones recibidas.

Por otro lado, San Juan, considerada la Capital Nacional del Turismo Astronómico, ofrecerá experiencias únicas para disfrutar su cielo. Del 4 al 7 de abril, la luna estará en su fase total lo que permitirá realizar los imperdibles recorridos nocturnos por el Valle de la Luna. El turismo astronómico, además, sumará actividades en los distintos sitios de la Ruta del Cielo.

El dique de Ullum será otro de los escenarios en donde los turistas podrán disfrutar de un gran espectáculo. Del 6 al 9 de abril se desarrollará la primera fecha del Campeonato Nacional de Veleros en el club sanjuanino de Vela y Remo, donde más de 30 embarcaciones de diferentes provincias competirán en medio de un paisaje imponente. La entrada será libre y gratuita. También allí se podrá disfrutar del Campeonato Microtoner, que contará con la presencia de Vía 66.

En Valle Fértil se celebrará el 235° aniversario del departamento con un gran festival, del 5 al 8 de abril, denominado “Uniendo Sueños”. Habrá espectáculos con artistas nacionales, provinciales y locales, además de ranchos típicos con gastronomía local, artesanos y academias de danzas. La entrada será libre y gratuita.

En cuanto a fiestas y festivales, el 7 y 8, quienes visiten Iglesia podrán ir al Festival del Lazo, Doma y Folclore, en Tudcum, con la presencia de Pascual Recabarren en la locución y artistas como Arraigo, Nico Olivieri y Taku; o al Festival de Doma y Folclore “Cumbres y Valles 2023”, en el Predio de la Agrupación Gaucha Iglesiana, de Bella Vista; o la Fiesta del Puestero Iglesiano con la presencia de Los Hermanos Aguirre, Los Luceros y Perico Luna y Leyla Bustos.

La Fiesta de La Humita, en Calingasta, será otro de los atractivos del fin de semana. Esta actividad ofrecerá una opción de entretenimiento a través de la gastronomía local, show de artistas folclóricos como Florencia Burela, Materia Prima y presentaciones de ballets. Será el 8 de abril, desde las 10 y con entrada libre y gratuita en la Plaza Patricias Sanjuaninas del departamento.

El sábado, en Pedernal, se podrá disfrutar de la Fiesta del Arriero Cordillerano, el cual contará con las actuaciones de Amanecer Guitarrero, Baguales y Diego Villegas.

Un recorrido imperdible durante Semana Santa serán las rutas del Vino y el Olivo. Bodegas locales recibirán a los visitantes con ofertas gastronómicas, música y, por supuesto, varietales de primer nivel. También, la Ruta de la Cerveza, que en los últimos años creció considerablemente, ofrecerá degustaciones y buena música.

Además, los espacios culturales como el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el destacado Auditorio Juan Victoria y el imponente Teatro del Bicentenario, tienen previstas visitas guiadas por sus instalaciones.

En este contexto, el Teatro del Bicentenario presentará Experiencia Foso de Orquesta Bayreuth, una visita especial en la cual se hará foco en el estilo de foso que ideó Wagner. La misma contará con la intervención musical del ensamble barroco en formato reducido y la voz de contralto Claudia Lepe. Los recorridos serán los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de abril, en los horarios de 17 y 18 horas.

A su vez, el Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero ofrecerá una propuesta en sus jardines que permitirá conocer los oficios y la artesanía local a través de una exposición de producciones. Del 6 al 8, de 19 a 23, habrá bandas locales que acompañarán la feria que es libre y gratuita.

También tendrán lugar las actuaciones en los Templos con Música Sacra 2023: habrá presentaciones destacadas como las de Camerata San Juan con el Coro Bach y los solistas Diana Kurbán, Ramiro de la Rúa y Ricardo Ochoa. Serán el la Sociedad Israelita y la iglesia Catedral.

Por último, la Recepción de Turistas en El Carrascal con mate cocido y sopaipillas será entre el 6 y el 9 de abril a partir de las 10 y con la presencia de Adrián Cuevas (06/04), Carlos Figueroa (07/04), Diego Villegas (08/04) y Eli Dominguez (09/04).

Durante este fin de semana extendido, la provincia ofrecerá más de 300 acciones para que turistas y sanjuaninos recarguen energías durante Semana Santa. Para más detalles, los interesados pueden consultar la guía en sanjuan.tur.ar o por las cuentas de Instagram de @sjturistico y @turismo_y_cultura_sj.