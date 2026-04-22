Recuperaron una motocicleta robada

La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 y la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan lograron recuperar un rodado que había sido denunciado como sustraído el pasado 19 de abril de 2026.

Tras tomar conocimiento del ilícito, ambas unidades policiales implementaron de inmediato un dispositivo de seguridad integral para dar con el paradero del vehículo. La sinergia entre las brigadas permitió orientar la búsqueda hacia zonas estratégicas del departamento 9 de Julio.

Como resultado de las tareas de rastrillaje, los efectivos localizaron el rodado oculto en un descampado ubicado sobre la Calle Córdoba, al sur de Villa Fiorito. La motocicleta, una Motomel modelo Serie 2 de color rojo y sin dominio colocado, se encontraba camuflada entre arbustos en un intento por evitar su detección.

Una vez constatado el hallazgo, se dio intervención a la UFI de Delitos contra la Propiedad, la cual dispuso el secuestro preventivo del vehículo para avanzar con las diligencias legales correspondientes y su posterior entrega a los propietarios.