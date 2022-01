Rescatan un registro único Manal del año 1971

ván Wolovik, programador del Festival Escenario rescato una filmación de Manal de un show que dieron en la ciudad de Santa Fe en el año 1971.

Manal es una de las bandas fundamentales de los inicios de nuestro rock nacional. El trío de blues y rock integrado por Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gabis marcó uno de los hitos más importantes en los albores del género en Argentina y se constituyó como una gran influencia para artistas como Pappo, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll y más. Al tratarse de épocas en que los registros audiovisuales no abundaban, no se contaba en la web con un show completo de Manal. Sin embargo, eso ha cambiado, pues se ha recuperado el registro de un concierto realizado en el año 1971 en el Parque Garay de Santa Fe, en el marco de la reinauguración del mismo.

Según recuerda el guitarrista de la banda responsable de éxitos como “Una casa con diez pinos” y “Jugo de tomate”, allí asistieron unos 40.000 espectadores. Ahora, el video se encuentra disponible en la plataforma Contar como parte del Festival Escenario. Uno de los aspectos más llamativos de este hallazgo es que sobrevivió a las inundaciones de 2006 y así fue restaurado para ser compartido como patrimonio histórico de nuestro rock.

Contó Iván Wolovik: “Esto viene a raíz de una investigación que hice el año pasado del descubrimiento de material de Almendra, de un documental de Alcira Luengas. Eso hizo que desde el festival podamos armar el primer proceso necesario en este tipo de materiales, de encontrarlos, limpiarlos y mostrarlos. Así me enteré que existía una grabación en vivo de Manal”.

https://www.cmtv.com.ar/

COMPARTIR

Sharing is caring!