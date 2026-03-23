Resuelven caso de robo agravado en Caucete: recuperan celular e identifican a los autores

La Brigada de Investigaciones Este de la policía de San Juan resolvió un caso de robo agravado ocurrido en el Barrio Juan Jufre de Caucete. La víctima había sido abordada por cuatro masculinos que le arrebataron su celular Motorola E14.

Gracias a la investigación y con la colaboración de los residentes del Barrio Pie de Palo, se logró recuperar el teléfono celular, que fue reconocido y restituido a la damnificada.

La investigación continuó y se identificó a los autores, que resultaron ser menores de edad residentes en el Barrio Marayes de Caucete. El caso quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo del Fiscal Coordinador Cristian Catalano, y del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la Dra. Camus.