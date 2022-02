Ricardo Mira se quedó con el triunfo en San Luis

Comenzó el 2022 con el pie derecho. Viene de coronarse campeón el año pasado en el motocross de San Luis y Mendoza, pero Ricardo Mira, atleta de Alto Rendimiento, también se quedó con la victoria este fin de semana en tierras puntanas. En el marco de la primera fecha del campeonato nocturno “Copa Municipalidad de San Luis” y en el circuito Terrazas MX, logró el triunfo en la categoría Máster B.

El motocrosista de San Juan finalizó en el segundo puesto de la primera manga, mientras que en la última alcanzó el primer lugar, para superar a Cristian Arredondo y Nicolás María. Estos dos últimos completaron el podio general. Ricardo sumó 17 puntos en la manga inicial y 20 en la restante, acumulando 37 unidades.

“Estuvo muy buena la fecha y me vine muy contento por la victoria, luché mucho para lograrla. Es un lindo campeonato y de buen nivel de participantes, había pilotos más jóvenes y sin embargo pude ganar. En la primera manga me ganaron, pero en la segunda salí más concentrado y me quedé con el triunfo”, contó Mira.

Además de correr en San Luis, el piloto sanjuanino se prepara para otros compromisos. “Este año vuelve el campeonato nacional, después de dos años de párate y también el Cuyano, con carreras en San Juan, Mendoza y San Luis. En ambos vamos a estar. También recibí invitación para correr en Chile, de manera que tendré que estar muy bien preparado para afrontar todos estos compromisos”, agregó el piloto.

Expresó su agradecimiento a la Secretaría de Deportes por el apoyo recibido y su orgullo por representar a la provincia, al igual que a todos los sponsors que siguen confiando en él.

https://sisanjuan.gob.ar/

COMPARTIR

Sharing is caring!