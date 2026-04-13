La Municipalidad de Rivadavia marca un hito en la modernización administrativa con el lanzamiento de «Rivadavia Conecta», una plataforma diseñada para transformar la relación entre el municipio y el sector productivo. A través del portal rivadaviaconecta.com, los comerciantes ahora pueden obtener su Habilitación Comercial Express de manera totalmente digital.

Esta nueva herramienta elimina la necesidad de realizar trámites presenciales en el edificio municipal, permitiendo que el registro de nuevos comercios se realice con un solo click.

La iniciativa busca desburocratizar el Estado, fomentar la inversión local y ahorrar tiempo valioso a quienes impulsan la economía del departamento.

Trámites a la velocidad de un click

Con una interfaz intuitiva y dinámica, Rivadavia Conecta centraliza todos los requisitos legales y técnicos en un solo lugar.

Los beneficios principales incluyen:

✓Habilitación Express: Gestión inmediata sin esperas ni traslados.

✓Accesibilidad 24/7: La plataforma está disponible en todo momento desde cualquier dispositivo.

✓Papel Cero: Un proceso sustentable que digitaliza la documentación necesaria.

Fomento a la Inversión:

Facilidades directas para que nuevos negocios abran sus puertas formalmente en tiempo récord.

«Queremos que el comerciante de Rivadavia dedique su energía a crecer y generar empleo, no a llenar formularios en una oficina. Con Rivadavia Conecta, el municipio se traslada a la pantalla de su computadora o celular», destacaron desde la gestión municipal.

Los interesados ya pueden ingresar a www.rivadaviaconecta.com para conocer los alcances de la herramienta y dar de alta su comercio de forma sencilla, rápida y transparente.

Con esta innovación, Rivadavia se posiciona a la vanguardia de las ciudades inteligentes, priorizando la eficiencia tecnológica al servicio del vecino.