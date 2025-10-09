Rivadavia es Acción: cerca tuyo, donde más se necesita

EL REPORTERO 9 de octubre de 2025
riv 10 oct

El programa recorre los barrios con operativos integrales de abordaje comunitario, acercando servicios, acompañamiento y herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Este jueves 9 de octubre, de 17 a 20 hs, estaremos en el Merendero La Paz, Sierras de Marquesado, con profesionales y equipos municipales comprometidos con el bienestar de toda la comunidad.

👧 Operativo Pediátrico

👶 Dispositivo de Niñez y Adolescencia

♀️ Dispositivo de Género y Diversidad

💬 Dispositivo de Consumos Problemáticos

♿ Discapacidad

👵 Personas Mayores

⚖️ Mediación y Defensa al Consumidor

🩺 Salud Comunitaria

Desde el municipio seguimos trabajando por una Rivadavia más inclusiva, saludable y solidaria 🙌🏼

