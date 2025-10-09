Rivadavia es Acción: cerca tuyo, donde más se necesita

El programa recorre los barrios con operativos integrales de abordaje comunitario, acercando servicios, acompañamiento y herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Este jueves 9 de octubre, de 17 a 20 hs, estaremos en el Merendero La Paz, Sierras de Marquesado, con profesionales y equipos municipales comprometidos con el bienestar de toda la comunidad.

Operativo Pediátrico

Dispositivo de Niñez y Adolescencia

Dispositivo de Género y Diversidad

Dispositivo de Consumos Problemáticos

Discapacidad

Personas Mayores

Mediación y Defensa al Consumidor

Salud Comunitaria

Desde el municipio seguimos trabajando por una Rivadavia más inclusiva, saludable y solidaria