Rivadavia promueve la prevención y el cuidado de la salud

EL REPORTERO 14 de octubre de 2025
controles 1

Se realizó en el Parque de Rivadavia la Campaña de Salud Ginecológica, una jornada dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer de cuello de útero y de mama.

Vecinas del departamento participaron de controles, exámenes y charlas informativas, en una acción conjunta entre el Municipio y la @fundacionsanatorioargentino

En el marco del Mes Rosa, seguimos promoviendo la concientización, el cuidado y la prevención, acercando la salud a cada rincón del departamento 💖🙌🏼

