Rivadavia transforma el Barrio Aramburu: Inician las tareas de limpieza y recuperación en el predio de los antiguos locales comerciales

La Municipalidad de Rivadavia, bajo la gestión del Intendente Sergio Miodowsky, ha dado inicio a un importante operativo de limpieza, abordaje y planificación urbana en el sector del Barrio Aramburu donde anteriormente funcionaban locales comerciales.

Estas tareas marcan el punto de partida de un ambicioso proyecto de recuperación de espacios públicos. Tras años de deterioro en dicha estructura, la gestión municipal ha decidido intervenir de manera integral para garantizar la seguridad, la higiene y el aprovechamiento del terreno en beneficio de los vecinos de la zona.

Detalles de la intervención:

Limpieza y Saneamiento: Cuadrillas municipales trabajan en el retiro de escombros, malezas y residuos acumulados.

Planificación Urbana: El equipo técnico de la Secretaría de Obras se encuentra en la etapa de relevamiento para el diseño de nuevas infraestructuras.

Seguridad Vecinal: La puesta en valor del predio busca eliminar focos de inseguridad y mejorar la iluminación del entorno.

El Intendente Sergio Miodowsky destacó: «Nuestro compromiso es transformar lugares que estaban abandonados en espacios de utilidad para la gente. Estamos planificando obras que no solo embellezcan el barrio, sino que mejoren la calidad de vida de cada familia rivadaviense».

Se espera que en las próximas semanas se anuncien los detalles del proyecto final que se ejecutará en el predio, el cual estará orientado al esparcimiento y la integración social.