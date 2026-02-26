Feria y Mercado de Abasto: buenos precios y calidad

Conocé las ofertas de frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes de la Ciudad

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa a comerciantes y vecinos los precios de referencia de esta semana

Verduras:

Productos Desde Hasta PAPA (kg) $750 $1000 CAMOTE (kg) $1000 $1200 ZANAHORIA (kg) $1000 $1500 ZAPALLO TIERNO (kg) $500 $700 ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1500 ZAPALLO INGLÉS (kg) $1200 $1500 CHOCLO (u) $300 $400 AJO (cabeza) $400 $600 ACELGA (u) $1500 $2000 ESPINACA (u) $1500 $2000 TOMATE PERITA (kg) $750 $1500 TOMATE PLATENSE (kg) $1500 $2000 CEBOLLA (kg) $500 $1000 CEBOLLA DE VERDEO (u) $500 $600 PIMIENTO (kg) $1500 $2500 MORRÓN (kg) $4000 $5000 BERENJENA $800 $1500 LECHUGA $1500 $2000 PEPINO (kg) $1500 $2000 BRÓCOLI (u) $1000 $1500 REMOLACHA (u) $1000 $1500 REPOLLO (u) $1500 $2000 PALTA (kg) $7500 $8000 CHAUCHA (kg) $1500 $2500 RÚCULA $400 $600 ESPÁRRAGOS $1000 $1500

Fruta

Productos Desde Hasta BANANA (kg) $1800 $2500 MANZANA (kg) $2000 $2500 NARANJA (kg) $1500 $2500 CIRUELA (kg) $2000 $2500 MANDARINA (kg) $2500 $3000 KIWI (kg) $10.000 $11.000 CEREZA $12.000 $13.000 LIMÓN (u) $300 $500 PERA (kg) $2000 $2500 POMELO (kg) $1500 $2000 FRUTILLA (KG) $10.000 $12.000 MANGO (u) $2500 $3000 MELÓN $2000 $2500 ANANÁ $4000 $4500 SANDIA $500 $1000 DAMASCO $1500 $2000 UVA $1000 $1500

Carnes

Productos Desde Hasta ASADO $12.000 $15.000 BLANDA $15.000 $19.500 MOLIDA COMÚN $5500 $6000 MOLIDA ESPECIAL $12.000 $13.500 PECETO $20.000 $22.000 COSTILLA $14000 $16000 COSTILLA DE CERDO $6500 $7000 MATAMBRE $15.000 $16.000 CHORIZO $6500 $7500 MORCILLA $5000 $6500 BONDIOLA $8000 $9000 MOLLEJA $23.000 $25.000 OSOBUCO $9000 $12.000 HÍGADO $5000 $6000 LENGUA $9500 $10.000 HUEVOS (cartón x 30) $5500 $6500 POLLO $3000 $3900 PECHUGA $7500 $7800 MONDONGO $6000 $7000 PATA MUSLO $3600 $3800 MILANESA DE CARNE $10.500 $16.000 MILANESA DE POLLO $4000 $4900 BLANDA DE CERDO $8000 $9000 MILANESA DE CERDO $7000 $8500