Rombai nuevo single: “Hasta el amanecer”

Luego del éxito de “Cumbia Cheta”, que ya acumula 3.5 millones de reproducciones en Youtube, Fer Vázquez se vuelve a unir con Cami Raj para este nuevo suceso, en un guiño a los viejos tiempos. La complicidad palpable entre ambos y esa frescura en la voz aportan la alegría y picardía que hacen de esta canción un hit para bailar en la playa hasta que salga el sol.



Rombai encabezó la revolución de la cumbia pop con sus melodías pegadizas y letras que interpelaron a toda una generación. Su sonido logró representar a miles, que vieron encarnado en sus canciones la sensación de juventud eterna. Hoy ese espíritu vuelve con “Hasta el Amanecer”, que sigue profundizando esta nueva etapa de un género vivo y en movimiento, como el verano mismo.



No hubo fiesta en que no sonara o radio que no los pasara. El famoso ¡Rombai, de fiesta! encendía la chispa para que todo se prenda. Rombai revolucionó un género, una generación y una época del año, y su música se convirtió en un ícono de juventud, frescura y seducción. Con este espíritu nace “Hasta el Amanecer”, la nueva canción en la que, a pedido de la gente, Fer Vázquez se vuelve a unir con Cami Raj para desacomodar todo con su cumbia pop.



En medio de la explosión viral -con Tik Tok a la cabeza- pidiendo el regreso de la cumbia cheta, el máximo referente del movimiento se calza el traje y trae un tema con todos los condimentos para el momento del año: el pianito, el bombo y el famoso güiro se combinan en un cocktail bien festivo que da pulso al cuerpo y crean esa melodía contagiosa que abre las puertas a un verano de posibilidades.

Creada de manera orgánica con el público de Tik Tok, Fer Vázquez se propuso producir una canción “bien manija” que reviva esas épocas donde la cumbia pop lo cambió todo. Desde su laboratorio personal y con ese ingenio creativo que lo llevaron a desarrollar un género, el artista mostró el delicado proceso para crear un hit y compartió con su gente los primeros avances de su próximo disco de cumbia cheta, del cual “Hasta el Amanecer” es solo un nuevo adelanto.