Salud Pública: trabajo sin límites para todos y cada uno

La inclusión y la accesibilidad al trabajo de las personas con discapacidad, es una de las cuestiones fundamentales que podemos dejar para el futuro con su marco legal respectivo. Que los problemas individuales que cada persona pueda tener no sea una limitación y que todos obtengan las mismas posibilidades para lograr el sustento laboral que permita la supervivencia y la independencia.

Esos deben ser los lineamientos a seguir cuando hablemos de Discapacidad, justamente hoy, en el marco del Día Mundial de las personas que presentan algún tipo de minusvalía.

Desde el Gobierno provincial ya se viene trabajando en la inclusión de este tipo de personas con el programa “Sin Límites” anunciado por el gobernador Sergio Uñac a principio de año, donde se impulsa el auto empleo y ayuda para generar nuevos emprendimientos y trabajos. Y desde el ministerio de Salud, específicamente, en el Programa de Salud Infantojuvenil con Discapacidad, población contenida en la política sanitaria de los “Segundos Mil Días” con acciones para un diagnóstico precoz y atención temprana.

Pero en el marco de la política oficial de lograr empleo para este colectivo social, es que desde hace un tiempo importante, la cartera sanitaria provincial ya viene tomando profesionales y empleados para que desarrollen su tarea en este lugar y puedan realizarse. Es así que conviven diariamente, en las distintas esferas, dependientes de la repartición, trabajadores con algún tipo de discapacidad pero que demuestran una gran vocación de servicio y ayuda al prójimo.

Es el caso de Abril Moreno, con discapacidad motora, que cumple funciones en la división Estadística de la cartera sanitaria expresó, “En el trabajo no tengo ningún tipo de problemas y la relación con mis compañeros es muy buena. En lo edilicio me traen mis padres así que, desde ese punto de vista nada que decir, y en cuanto a los sanitarios adaptados para discapacitados es necesario recordar a varias personas que hay otros baños para usar y dejarlo libre para la gente que realmente lo necesita” expresó Abril.https://www.youtube.com/embed/faX3qH7ThsQ?feature=oembed

En cuanto a lo social, Moreno expresó que “la gente es amable a veces de manera exagerada. Me han perseguido para ayudarme y me ha costado hacerle entender que no necesito su colaboración” dijo. Sobre la infraestructura, la trabajadora del ministerio de Salud resaltó algunos detalles como las rampas en algunos edificios “son muy empinadas, las puertas son pesadas y se complica mucho para personas que se movilizan en sillas de ruedas, por ejemplo”.

Gabriela Masiero es nutricionista de profesión y se desempeña junto a varias de sus colegas en la división Nutrición. Padece una discapacidad adquirida, producto de una aneurisma, según cuenta ella. Está muy conforme con el trabajo que realiza a diario y la relación con sus pares es muy buena. No cree que haya algo que cambiar e insiste que se siente “a gusto con el trabajo”.https://www.youtube.com/embed/aDGTj3yQflI?feature=oembed

El caso de Sol Coria, con un trastorno genético, es muy particular por la disposición al trabajo que posee, activa de manera permanente y siempre solidaria con sus compañeros. Cumple funciones en la división Atención Primaria de la Salud desde septiembre pasado. “Mi trabajo en la oficina lo tomo como una idea de ayudar al prójimo, que para mí es lo más importante” dijo. “En el trabajo me siento bien y a gusto con mis compañeros y no encuentro dificultad” dijo

La jovencita explicó que vive con su madre y además de su tarea en el ministerio de Salud, “tengo otras ocupaciones, como toda persona. Estoy feliz, porque con el trabajo que hago puedo tener un gran futuro por delante” explicó.https://www.youtube.com/embed/7RAidHB4J-w?feature=oembed

La ministra de Salud de la provincia, Alejandra Venerando, expresó que con la política de inclusión que lleva adelante el Gobierno provincial, “no solamente hacemos justicia sino que cumplimos con la premisa de no dejar a nadie atrás, no relegamos a nadie” dijo.

Por ello, desde la Dirección de Materno Infancia de la cartera sanitaria, existe el Programa de Salud Infantojuvenil, a cargo de la doctora Laura Saad que trabaja con el objetivo de abordar a esta población a través de los nodos. “Este año hemos trabajado muy fuerte en la prevención de Covid-19 y población a estos grupos de riesgo” cerró la médica pediatra.

