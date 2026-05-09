San Juan debatió el futuro económico del país con foco en el desarrollo de la provincia

El ministro Roberto Gutiérrez expuso sobre el potencial minero y las políticas de competitividad impulsadas por la provincia, en una charla encabezada por el economista y analista financiero Claudio Zuchovicki

Con una importante participación de empresarios, profesionales, dirigentes y referentes del sector productivo y financiero, se realizó en el Teatro Sarmiento la charla “¿Arranca la economía argentina? ¿Es el momento de las provincias?”, que tuvo como principal expositor al reconocido economista y analista financiero Claudio Zuchovicki.

La apertura estuvo a cargo del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, Roberto Gutiérrez, quien planteó el escenario de oportunidades que atraviesa actualmente la provincia a partir del crecimiento de la minería y del contexto internacional vinculado al cobre.

Durante su intervención, Gutiérrez destacó el fuerte incremento proyectado en la demanda mundial de cobre, impulsado por la transición energética, la electromovilidad y el avance de la inteligencia artificial. En ese sentido, señaló que las estimaciones marcan un crecimiento cercano al 50% en la demanda de este mineral estratégico durante los próximos años.

El ministro remarcó que este panorama representa una oportunidad histórica para San Juan, considerando el potencial minero de la provincia y el impacto que puede generar en materia de empleo, inversiones y crecimiento económico.

Asimismo, sostuvo que la actual gestión provincial trabaja en consolidar un marco de confianza y previsibilidad para las inversiones, mediante reglas claras y seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad minera.

En esa línea, destacó que San Juan se posiciona hoy entre los destinos más atractivos del mundo para las inversiones mineras y recordó que la provincia cuenta con más de 30.000 millones de dólares en proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Gutiérrez también puso en valor la política de reducción de impuestos impulsada por el Gobierno provincial como una herramienta para fortalecer la competitividad y acompañar al sector privado.

Al respecto, recordó que durante el primer año de gestión se avanzó en la reducción del impuesto automotor; luego se aplicó una baja en el impuesto inmobiliario; y durante 2026 se eliminó el adicional lote hogar, medida que implicó una reducción de la carga tributaria vinculada a Ingresos Brutos.

La actividad permitió además analizar las perspectivas económicas de la Argentina, el escenario financiero actual y las oportunidades vinculadas al desarrollo productivo, la infraestructura y la inversión privada.

El encuentro fue organizado por la Bolsa de Comercio de San Juan S.A., CASEMI y Contratado Negocios, con el acompañamiento de distintas instituciones y empresas de la provincia.