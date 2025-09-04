San Juan recibe a más de 1600 atletas en el Nacional de Patinaje

El viernes 29 de agosto, el vicegobernador Fabián Martín asistió al Velódromo Vicente Chancay para presenciar el desarrollo del Campeonato Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que cuenta con la participación de más de 1.600 patinadoras provenientes de todas las provincias del país.

La competencia comenzó el pasado 20 de agosto y se extenderá hasta el 4 de septiembre, consolidando a San Juan como un epicentro del deporte nacional.

En la ocasión, el vicegobernador estuvo acompañado por los legisladores Juan de la Cruz Córdoba, María Lascano y Federico Rizo. Cabe destacar que el evento fue declarado de Interés Provincial, Turístico, Cultural y Deportivo por la Legislatura Provincial, en reconocimiento a su impacto no solo en el ámbito deportivo, sino también en el económico y turístico, posicionando una vez más a San Juan como sede de grandes competencias nacionales e internacionales.

La organización del campeonato está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje, y cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Durante su intervención, el vicegobernador Martín dio la bienvenida a todas las delegaciones presentes y expresó: “Es un honor recibir a los mejores atletas del país en nuestra provincia. Les traigo el saludo del gobernador que no se encuentra en la provincia por cuestiones de agenda. Creemos firmemente en el deporte como un articulador social fundamental para el progreso de nuestro pueblo. El deporte transmite valores esenciales como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la constancia. Todos estos deportistas dedican muchas horas a entrenar en sus clubes, y eso no solo es valioso para su desarrollo personal, sino también para la sociedad en su conjunto.”

Con eventos como este, San Juan continúa fortaleciendo su compromiso con el deporte y el desarrollo de la juventud, a la vez que potencia su proyección nacional como anfitrión de competencias de gran envergadura.