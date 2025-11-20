San Juan se posiciona tercera entre las provincias mejor administradas del país

Un informe de la Consultora 1816 ubicó a la provincia de San Juan en el podio nacional gracias a su solidez fiscal, equilibrio financiero y buena gestión de recursos

San Juan alcanzó el tercer puesto en el ranking de provincias mejor administradas del país, según un reciente estudio elaborado por la Consultora 1816, que evaluó el desempeño fiscal y financiero de todas las jurisdicciones argentinas durante los últimos doce meses. El informe destaca la capacidad de la provincia para mantener cuentas equilibradas en un contexto económico nacional desafiante.

El ranking se construyó a partir de siete indicadores clave que permiten medir la salud fiscal, patrimonial y económica de cada provincia. Entre ellos se encuentran: el gasto de capital sobre el gasto primario, la recaudación provincial sobre los ingresos totales, la participación de Ingresos Brutos dentro de la recaudación, la deuda total sobre los ingresos, y los resultados financieros sobre el total de ingresos, entre otros parámetros que reflejan la sostenibilidad de las políticas públicas.

El podio fue encabezado por San Luis, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), mientras que San Juan ocupó el tercer lugar, por encima de provincias de gran peso económico como Mendoza, Córdoba y Santa Fe. La clasificación continúa con Mendoza (4°), Córdoba (5°), Formosa (6°), Corrientes (7°), Santa Fe (8°), Catamarca (9°) y Misiones (10°).

Más abajo se ubican Jujuy (11°), Buenos Aires (12°), Tucumán (13°), Santa Cruz (14°), Entre Ríos (15°), Río Negro (16°), Salta (17°), Tierra del Fuego (18°), Chaco (19°), Chubut (20°) y La Rioja (21°), que cierran la lista.

El desempeño de San Juan se explica por una administración responsable, con una política fiscal orientada al equilibrio, una gestión eficiente del gasto y un crecimiento sostenido de la recaudación local. Este comportamiento permitió fortalecer la inversión en obras y programas estratégicos, incluso en un escenario de fuertes restricciones nacionales.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda se destaca que este reconocimiento refleja el trabajo ordenado y sostenido que viene realizando la provincia para priorizar la transparencia, la eficiencia del gasto público y la responsabilidad fiscal, pilares que han permitido sostener el funcionamiento del Estado y garantizar previsibilidad a largo plazo.

Con este resultado, San Juan consolida su posición como una de las provincias con mejor desempeño fiscal del país y reafirma su compromiso con una gestión moderna, equilibrada y orientada al desarrollo.