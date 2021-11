San Juan se suma al ‘Empleo Verde’ con dos jornadas de capacitación

Con la intención de promover y fortalecer la necesidad de que la economía y los trabajos contribuyan a preservar o restaurar la calidad ambiental, y proteger el ecosistema y biodiversidad, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico organiza dos jornadas de capacitación en Economía y Empleo Verde.

La convocatoria es para los días 25 y 26 de noviembre, y está destinada a estudiantes, organizaciones sindicales, cámaras productivas, toda aquella entidad relacionada con el mundo del trabajo y público en general. Los talleres se realizarán en forma virtual por Zoom, de 16,30 a 18 horas, en ambas jornadas; y para participar, es necesario inscribirse previamente completando el formulario en el siguiente link: bit.ly/EMPLEOVERDE

El temario apuntará a brindar conocimientos sobre el impacto de la Economía Verde para el desarrollo sustentable productivo, la educación y las políticas públicas tendientes a generar patrones de producción, distribución y consumo de desarrollo sustentable en armonía con el medio ambiente. Esto implica que la economía y los empleos tiendan, por ejemplo, a reducir el consumo de energía, materiales y agua, y minimizar o evitar la generación de residuos o contaminación.

CRONOGRAMA

25 de noviembre, de 16,30 a 18 hrs

16.30: Economía Verde.

16.50: Impacto de la Economía Verde en el desarrollo productivo.

17.10: Ordenamiento Territorial.

17.30: Economía y empleo verde en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

26 de noviembre, de 16,30 a 18

16.30: Importancia del empleo verde en el desarrollo local.

17.35: Políticas públicas para la generación de empleos verdes

Acerca de la Economía y Empleo Verde

En los momentos actuales en que el mundo atraviesa una Pandemia que se suma a la crisis económica y social mundial, se hace necesario acentuar las acciones en capacitación sobre temas como: Economía Verde, Economía Circular y Empleos Verdes, como alternativas acordes a los modelos de Desarrollo Sostenible.

La idea de Desarrollo Sostenible viene resonando cada vez con más fuerza y desde diversas ONG, Estados y actores sociales se han comprometido a desarrollar hacia diferentes acciones tales como la de Agenda 2030, el Acuerdo de Paris y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en el 2015 y con meta al 2030, con el fin de ‘mejorar la vida de toda la humanidad, sin dejar a nadie atrás’ (Naciones Unidas, 2021).

Esto se suma a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde los países se comprometen a mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo, por debajo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados.

En relación a esto, la cumbre del G7, integrada por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido se comprometieron a proteger el 30% de la tierra y los océanos, a reducir las emisiones de carbono para 2030 y acordaron una inversión de 100.000 millones de dólares al año para ayudar a los países más pobres en aras de estos objetivos.

Tarea de todos

Para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible y combatir el cambio climático no solo requiere de la suscripción de acuerdos entre Estados sino también de una acción rápida, significativa y efectiva de toda la población. Es necesario replantearse el modelo económico actual, sumado al hecho de la crisis social y económica que trajo la pandemia del COVID-19, para lo cual la salida puede ser la transición a la idea de desarrollo sostenible y Economías Verdes que generen Empleos Verdes, donde se tenga en cuenta que los recursos naturales son finitos y si estos no se protegen entonces no habrá tal desarrollo económico.

COMPARTIR

Sharing is caring!