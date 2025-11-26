San Juan será sede de la reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos

Ministros de Economía y Hacienda de todo el país llegarán a la provincia, junto a autoridades nacionales del Ministerio de Economía de la Nación para analizar la situación fiscal, proyecciones económicas y otros temas estratégicos referidos a la economía nacional y provinciales

San Juan se prepara para recibir, los días 27 y 28 de noviembre, a autoridades nacionales del ministerio de Economia de la nación y Ministros de Economía y Hacienda de las provincias argentinas en el marco de la 544° reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Impuestos (CFI). El encuentro, de alto valor técnico y federal, reunirá a autoridades económicas para debatir y coordinar políticas públicas en materia fiscal y presupuestaria.

A la provincia arribará el Secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la Subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, la Subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini; y el director Ejecutivo a cargo de la Comisión Federal de Impuesto , Alberto Pollola. Los mismos integrarán el encuentro junto a representantes provinciales, al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez.

El temario incluirá asuntos varios vinculados a la coordinación fiscal, el seguimiento de normativas vigentes y la revisión de compromisos interjurisdiccionales que garantizan la transparencia y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Las actividades se desarrollarán en el Salón Cruce de los Andes, donde la primera jornada estará destinada a una reunión técnica a cargo de equipos especializados de cada jurisdicción. Este espacio permitirá alinear criterios, revisar documentación y generar los consensos necesarios para la instancia posterior.

En la segunda jornada, se dará inicio formal a la reunión del Comité Ejecutivo, integrada por las máximas autoridades económicas provinciales. Una vez concluida, tendrá lugar la Reunión Plenaria, en la que se consolidarán las conclusiones y acuerdos alcanzados.

Con este encuentro, San Juan reafirma su compromiso con el federalismo fiscal, la transparencia y la construcción conjunta de políticas públicas que fortalezcan el desarrollo económico del país.

El gobernador Orrego y autoridades chilenas habilitaron el Paso de Agua Negra

La apertura se realizó este 26 de noviembre, con el objetivo de prolongar su funcionamiento durante el próximo año

Las autoridades de San Juan y la Quinta Región de Chile, encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego y su par, Cristobal JuliádelaVega, dejaron habilitado este 26 de noviembre el Paso Internacional de Agua Negra. La apertura marca el inicio de la temporada 2025-2026 de este corredor binacional.

Durante el acto que se realizó en el Hito que está en el límite, Orrego dijo: “Esta apertura del camino de Agua Negra tiene que ver con un esfuerzo común, con soñar en conjunto y trabajar por un destino compartido entre sanjuaninos, argentinos y chilenos. Es un paso que consolida nuestra hermandad, potencia la posibilidad de una futura ruta comercial y se funda en desafíos superados, como el récord de tránsito del año pasado y la cooperación ante emergencias sanitarias. Inaugurar nuevamente este paso fortalece los lazos entre ambas regiones y nos permite proyectar un futuro en el que trabajemos cada día mejor».

Por su lado, Juliá de la Vega aseguró: “Estamos consolidando una estrecha relación bilateral con San Juan y este es uno de los primeros pasos para lograr la verdadera integración. Esperamos que en no más de dos años podamos concretar la habilitación total del paso de Agua Negra, tanto del lado argentino como del chileno. Vamos a seguir soñando con el túnel, para que estos hitos ocurran a 3.000 metros y no a 4.800”.

Participar una además del acto: la ministra Laura Palma; el alcalde; el delegado presidencial Galo Luna; el consejero regional; autoridades del Ministerio de Obras Públicas; PDI; Carabineros de Chile; Gendarmería del sector argentino; intendentes de los departamentos del otro lado de la cordillera.

Más datos

En el complejo fronterizo argentino se realizaron mejoras sustanciales: refuerzo del sistema eléctrico, incorporación de conectividad satelital móvil, un recurso clave para sostener comunicaciones en tramos históricamente críticos, y la ampliación de los espacios de trabajo y descanso del personal. A esto se suma un helipuerto operativo, dotado de estándares adecuados de seguridad para una respuesta rápida en caso de emergencia.